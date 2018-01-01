أسعار البوتاجازات اليوم.. "يونيفرسال" بـ 4865 جنيه

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

واصلت محافظة بني سويف، اليوم السبت، ثانى أيام اختبارات اكتشاف الموهوبين لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية ...