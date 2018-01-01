الأحد 15/يوليه/2018 - 02:59 ص
استقرار أسعار "الطوب" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2249324
استقرت أسعار الطوب، اليوم الأحد، في الأسواق؛ وبلغ سعر "الأسمنتي المفرغ" مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4746 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة.
وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3729 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 495 جنيهًا للألف طوبة.
وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 520 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 950 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 860 جنيهًا.