أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ 848 جنيهًا للطن

استقرت أسعار الأسمنت بالأسواق، اليوم الأحد، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ 833 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 895 جنيهًا للطن.



وبلغ سعر أسمنت سيناء 825 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت "قنا" 830 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت "النصر" 823 جنيهًا للطن، و"السويدي" بـ 848 جنيهًا.



وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية "التوفير" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان "الواحة" 833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.



أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض "سوبر سيناء" 2230 جنيهًا للطن، و"سوبر رويال المنيا" 2255 جنيهًا للطن، و"حلوان المنيا" 2300 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" 2280 جنيهًا للطن.