الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية غربي إيران

أعلن "مقر النجف الأشرف" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، عن تفكيك خلية إرهابية في منطقة نودشة الحدودية بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.



وقال مقر النجف في بيان له "إنه عقب تغلغل خلية إرهابية مناوئة للثورة الإيرانية من خلال منطقة نودشة الحدودية في محافظة كرمانشاه بهدف تنفيذ عمليات مخربة وزعزعة الأمن، تمكنت القوات الباسلة في مقر النجف الأشرف، من كشف ومطاردة هذه الزمرة الإرهابية وبالتالي القضاء عليها تماما خلال اشتباكات وقعت عصر اليوم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.



وأوضح البيان، أن 3 من الإرهابيين، قتلوا وأصيب آخر بجروح بليغة؛ فيما قتل أحد أفراد قوات الحرس خلال العملية، مشيرا إلى ضبط ومصادرة كميات من السلاح والمعدات والأجهزة التي كانت بحوزة المسلحين.