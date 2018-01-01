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السبت 14/يوليه/2018 - 09:15 م

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

جمال عبدالعظيم
جمال عبدالعظيم
حسام محفوظ
dostor.org/2249311

واصلت نيابة أمن الدولية العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين، المحبوسين على ذمة اتهامهم فى قضية رشوة.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم ضبط جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا فى استراحة الجمارك أثناء تقاضيه ٣ آلاف دولار و٥٠ ألف جنيه، كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها.

ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول منسوجات محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
ووفق التحقيقات اعترف الراشى والوسيط، تفصيليًا، وقال الراشى إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية فى صورة ملابس، تم ضبطها فى الاستراحة.
كما اتخذ رئيس مصلحة الجمارك الساعى الخاص به وسيطًا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة، واعترف الساعى بتسلم مبالغ الرشوة من الراشى عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة سر المنسوجات التى تورط المتهمون فى استيرادها.
وقالت: «إن الواقعة تعود إلى ٢٠١٦، حين أصدر وزير التجارة والصناعة، الدكتور طارق قابيل، قرارًا بحظر استيراد ٥٠ سلعة من الخارج، وفقًا لشروط محددة».
وأوضحت أن من ضمن تلك السلع «المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية»، التى كانت حلقة الربط بين المتهم الأول والراشى، حيث إنه وأثناء فترة عمله رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أصبحت بينهما علاقة صداقة باعتبار الثانى من المستوردين الكبار وذى سيط ونفوذ بالمحافظة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد مرور فترة زمنية من التعاملات خصص رئيس المصلحة موظفًا لإنهاء جميع الأوراق الخاصة بذلك المستورد، وعدم تعطيل أى أوراق له، واستمر الوضع على ذلك الحال حتى ترقية المتهم الأول لرئيس مصلحة الجمارك.
وأضافت: «تمكن المستورد من الحصول على صفقة للأقمشة المحظور استيرادها دون الشروط اللازمة التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة، ولجأ إلى الموظف الذى كان تم تخصيصه له من قبل رئيس المصلحة قبل رحيله، وذلك لإنهاء دخول الشحنة إلى الميناء».
وتابعت: «الموظف تحجج بأنه لا يستطيع فعل ذلك بعد تغيير رئيس المصلحة، وأن من يستطيع فعل ذلك هو المتهم الأول رئيس مصلحة الجمارك، والذى لجا إليه فعليًا لإنهاء تلك الأوراق والسماح له بدخول شحنة القماش المحظور استيرادها إلى البلاد، ولكن نجحت الرقابة الإدارية فى القبض عليهم، وتحريز مبلغ الرشوة التى تمثلت فى مبالغ أجنبية ومصرية».
وأشارت المصادر إلى أن النيابة طلبت من الأجهزة الرقابية والمختصة كل البيانات والمعلومات الخاصة بالراشى والمنتجات التى تم استيرادها من الخارج، والتحرى عن ممتلكات رئيس مصلحة الجمارك العقارية والسائلة.
وأضافت: «نيابة أمن الدولة أعدت مذكرة بالتحقيقات الأولية حول الواقعة، وذلك لطلب منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، والتحفظ على ممتلكاتهم وأرصدتهم فى البنوك لحين الانتهاء من التحقيقات»، متابعة: «الأجهزة الرقابية تحقق فى عدد من وقائع التهريب الجمركى فى وقائع سابقة للتأكد من ورود اسم رئيس المصلحة فيها من عدمه».

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