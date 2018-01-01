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السبت 14/يوليه/2018 - 09:13 م

مسئولون مصريون لـ"الجهاد": ما يدور حول صفقة القرن أوهام

مسئولون مصريون لـالجهاد:
سارة الشلقانى
dostor.org/2249308

- إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» فى غزة.. والمقاومة ترد بـ31 قذيفة هاون

قالت مصادر إن وفد حركة «الجهاد الإسلامى»، الفلسطينية، أنهى، أمس الأول، محادثاته فى القاهرة، التى جرت على مدار ٣ أيام، وشهدت طرح وجهة نظر الحركة فى تحقيق اتفاق وطنى شامل يجمع كل الفصائل الفلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن وفد الحركة، قدّم لمسئولين مصرييين عدة مقترحات لتحقيق الاتفاق الشامل، أهمها العمل على صياغة مشروع سياسى فلسطينى تشارك فيه كل القوى السياسية الفلسطينية، وتأكيد أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى طالما بقى الاحتلال.
وشملت المقترحات إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ورفض كل المشاريع التى تمس حقوق الفلسطينيين، بما فيها صفقة القرن.
وقالت الحركة، فى بيان، إن مصر أبدت استعدادها للوقوف بقوة بجانب الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق طموحاته المشروعة، مشيرة إلى أن الأشقاء المصريين أكدوا أن كل ما يدور عن صفقة القرن ما هو إلا أوهام لا علاقة لمصر بها.

وشدد الجانب المصرى على أن موقف القاهرة واضح ومعلن، ويتلخص فى حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولا يمكن استبدال ذلك بأى حلول أخرى.

وفيما يتعلق بمعبر رفح أكد الجانب المصرى، وفقًا للحركة، أن معبر رفح سيبقى مفتوحًا ولن يغلق بأى حال من الأحوال لقناعة مصر بأنها لن تقبل باستمرار الحصار، مشيرة إلى أن الأشقاء المصريين وعدوا بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتسهيل الحياة على سكان قطاع غزة.
فى سياق آخر، جدد الطيران الحربى الإسرائيلى، ظهر أمس، قصفه مواقع للفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت موقعًا وسط القطاع، بـ٣ صواريخ، فيما استهدفت غارة أخرى موقعًا فى مدينة رفح جنوب القطاع.
وردت حركة «حماس» الفلسطينية على هجمات الطيران الإسرائيلى، بإطلاق ٣١ قذيفة «هاون» تجاه مستوطنات إسرائيلية.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلى، أيضًا، مواقع تابعة للفصائل فى بيت لاهايا، شمال القطاع، بـ١٠ صواريخ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أن بطاريات القبة الحديدية الصاروخية اعترضت عدة صواريخ أُطلقت من داخل القطاع تجاه مستوطنات، مطالبًا المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ.
من جانبه، قال فوزى برهوم، المتحدث باسم «حماس»: «التعامل الفورى للمقاومة مع تصعيد العدو والرد عليه بقوة، يعكس حال الوعى والوضوح الكبير لديها فى الرؤية لإدارة الصراع وتوصيل الرسالة».

وأضاف «برهوم»: «الهجمات الفلسطينية تهدف إلى ضمان تشكيل حالة ردع سريعة وكافية لإجبار تل أبيب على وقف التصعيد، وعدم التمادى فى الاستهداف»، مشيرًا إلى أن حماية الشعب والدفاع عنه مطلب وطنى وخيار استراتيجى.
على الجانب الآخر، قالت سفيرة فرنسا لدى إسرائيل، هيلين لوجال، إن بلادها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، حال التوصل إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، يرضى فيه الطرفان باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وذكرت «لوجال» أن قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، السبب الرئيسى فى الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

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