السبت 14/يوليه/2018 - 09:11 م
القوات العراقية تفرض حظرًا على التجوال في النجف
وكالات
dostor.org/2249304
فرضت القوات الأمنية العراقية حظرًا على التجوال في النجف.
وأوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني - لم تسمه - القول إن قرار فرض الحظر جاء بعد تجدد التظاهرات في المحافظة.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر عراقية إن متظاهرين يقتحمون مبنى محافظة كربلاء.
وتجوب تظاهرات في بعض المدن العراقية، منها كربلاء والناصرية والنجف وميسان وبابل والبصرة، احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن إنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها.