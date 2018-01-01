برلمانية "المصريين الأحرار" تعلن منح الثقة لحكومة "مدبولي"

قال الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية بعد الاتفاق مع المكتب السياسي، ستمنح الثقة للحكومة في البيان الذي قدمته، مؤكدا متابعة الحزب لأداء الحكومة والموازنة العامة عن كثب خلال الفترة القادمة.



وقال أبوالعلا في تصريحات له، إن البيان طموح لكن آلياته غير واضحة وعلى الحكومة أن تقدم برنامجا ربع سنوي عن برنامجها للمتابعة المستمرة، كما ستتابع هيئة المصريين الأحرار عدم وجود آليات حقيقية لمشاكل الزيادة السكانية ومحو الأمية والسياحة.



وأضاف: "مهتمون بالمحور الاقتصادي وبناء الإنسان من ناحية التعليم والصحة والثقافة والرياضة والإعلام، وذلك بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، فتح قصور الثقافة والتنسيق مع الدفاع المدني للتنسيق في ذلك، ومتابعة التأمين الصحي وجدول تنفيذه والاهتمام بباقي المحافظات وغيرها".