القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:35 ص

أسعار "الرومى" و"السمان" اليوم

أرشيفية
أرشيفية
دعاء أبو العزم - سيد ابراهيم
dostor.org/2249300

رصدت "الدستور"، أسعار الرومي والسمان في الأسواق المصرية بأنواعها المختلفة، اليوم الأحد، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الرومى:
سجل سعر فرخ الرومي الأسمر، عمر يوم واحد، 15 جنيهًا.
وبلغ سعر فرخ رومي برونزي، عمر يوم واحد، 16 جنيهًا.
وبلغ سعر فرخ رومي أعمار، عمر يوم واحد، 18 جنيهًا.
وبلغ سعر فرخ رومي أبيض، عمر يوم واحد 20 جنيهًا.

أسعار السمان:
وصل سعر فرخ سمان أسمر ياباني، عمر يوم واحد، جنيهان.
كما وصل سعر فرخ سمان أبيض فرنساوي، عمر يوم واحد، جنيهان و80 قرشًا.
وسعر فرخ سمان، أعمار أبيض، عمر يوم واحد، 5 جنيهات.

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