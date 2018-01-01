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السبت 14/يوليه/2018 - 09:08 م

"مستقبل وطن" بالغربية يحذر من الشائعات المغرضة ضد الدولة

المهندسة منال رسلان
المهندسة منال رسلان
أشرف لاشين
dostor.org/2249297

حذرت المهندسة منال رسلان، أمينة لجنة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مستقبل وطن في الغربية، من انتشار الشائعات المغرضة والمعادية للدولة المصرية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".

وقالت «رسلان» في تصريحات لها، عند وجود أزمات مع بعض المنظمات المتطرفة والخارجة عن القانون نجدها تنشط من خلال أساليب "الحرب النفسية" والتي تأتي في مقدمتها نشر الشائعات والأكاذيب واختلاق وحبك القصص لتضليل الرأي العام ونشر الخوف وشق وحدة صف المجتمع.

وأشارت أمينة اللجنة، إلى أن أعداء الوطن استغلوا بعض الأزمات والحوادث الطبيعية التي وقعت مؤخرا لمهاجمة الدولة والسعي للسيطرة على الرأي العام، من خلال نشر الشائعات والقصص الكاذبة، مضيفة أن تأخر الجهات المعنية في الرد علي تلك الشائعات وبالدليل القاطع، يجعل منها مادة خصبة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يكون لها الأثر السلبي والسيء داخل المجتمع.

وقالت أمينة السياسات، إنه من الواجب على المؤسسات الرسمية للدولة أن تكون أكثر سرعة واستجابة للتصدي للشائعات التي يتم تداولها داخل المجتمع في ظل الظروف التي نعيشها وأن يكون لها مساهمة في توعية المواطنين خاصة الشباب من الآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عن نشر مثل هذه الشائعات.

وأشادت رسلان، بمدى إدراك ووعي الشعب المصري بما يحاك له من مؤامرات خارجية وداخلية، ودعمه للقيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة والوقف خلفهم في دحر الإرهاب الأسود الذي يهدد مجتمعاتنا، مطالبة المصريين بعدم الالتفاف أو ترديد الإشاعات التي يتم بثها عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة وتحري الدقة في تداول المعلومات خاصة المتعلقة بالشأن العام، خاصة ونحن نعيش في ظروف تتطلب منا وحدة الصف وجمع الكلمة والعمل خلف قيادتنا.

وناشدت رسلان، وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بضرورة الالتزام بمعايير العمل الإعلامية والأخلاقية في تناول القضايا التي يتم طرحها عبر "السوشيال ميديا"، وأن تقوم بتصحيح المعلومات الخاطئة التي يتم تناولها عبر تلك المواقع.

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