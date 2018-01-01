أسعار اللحوم اليوم.. "الكندوز" بـ140 جنيهًا للكيلو

تباينت أسعار اللحوم، اليوم لأحد، وفقًا للمناطق المختلفة، حيث تراوح سعر كيلو "الكندوز" بين 110 و150 جنيهًا بالمحافظات، فيما وصل إلى 140 جنيهًا في القاهرة والجيزة، وتراوح سعر "الضأن" بين 130 و155 جنيهًا للكيلو.



وتراوح سعر اللحم "الجاموسي" بين 130 و160 جنيهًا، و"الجملي" بين 110 و130 جنيهًا.



وتراجع سعر "البرازيلي" من 75 إلى 80 جنيهًا، و"السوداني" مثله، و"الضأن المستورد" من 60 إلى 80 جنيهًا، فيما يباع "الهندي" بـ75 جنيهًا، والكبدة المجمدة بـ30 جنيهًا.