تسليم شهادات التميز للمشاركين بدورة الإسعافات الأولية بجنوب سيناء

سلّم أحمد عبد العزيز محمد، وكيل مديرية الشباب بجنوب سيناء، نائبًا عن محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة، اليوم السبت، شهادات التميز للمشاركين في دورة الإسعافات الأولية، التي نظمتها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والتي بدات أمس الأول الخميس، واستمرت لمدة 3 أيام في قاعة مركز شباب طور سيناء، عاصمة المحافظة.



وحضر الفعاليات 21 شابًا وفتاة من المتميزين، من أعضاء أندية التطوع والجوالة وأندية الفتاة والمرأة، كما حضرها محمد سعد، أخصائي الشباب بالمديرية، ومحمد عبد الله مروان، منسق التطوع بالمديرية.



وأجريت الدورة بالتنسيق مع فرع جمعية الهلال الأحمر بجنوب سيناء، وحاضر فيها مدربون متخصصون من الجمعية، بحضور عبد الله دعبس، مدير نادي الهلال الأحمر، وهبة عتش، مسئولة شباب النادي بجمعية الهلال الأحمر، وأسامة طارق، وسارة حميد، ورامي فتحي النجار، مدربي جمعية الهلال الأحمر بجنوب سيناء.