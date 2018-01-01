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الأحد 15/يوليه/2018 - 03:34 ص

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "بريد جستون" بـ 1500 جنيه

أرشيفية
أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2249279

شهدت أسعار إطارات السيارات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الفترة الماضية؛ نتيجة زيادة الجمارك وارتفاع الدولار وضعف الإنتاج.

ورصدت "الدستور" فى جولة بالأسواق أسعار جميع الإطارات، اليوم الأحد.

وتراوحت أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 من 500 إلى 600 جنيه، ومقاس 15 من 850 إلى 950 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار إطارات "بريد جستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيه، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيهًا، ومقاس 15 بـ1200 جنيه، ومقاس 16 يصل إلى 1500 جنيه.

كما سجلت أنواع أخرى من الإطارات "الصينية - واليابانية - والإندونيسية"، أسعارًا مختلفة مثل إطار كومهو مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا، وإطارات لاسا مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

وإطارات نكسن مقاس 15 الكورية بسعر 875 جنيهًا، وإطارات سوموتومو مقاس 14 اليابانية بسعر 825 جنيهًا، والإندونيسية مقاس 16 بسعر تتراوح من 950 إلى 1100 جنيه.

وأكد المهندس عبده عبدالمجيد، خبير الإطارات وميكانيكا السيارات لـ"الدستور"، أنه يجب قبل شراء الإطارات مراعاة عدة أشياء؛ لأنها تمثل أهمية كبيرة للسلامة والأمان، ومنها أن يكون حجم الإطار متوافقًا مع حجم الجنط وكتالوج السيارة، والتأكد من سنة تاريخ شراء الكاوتش، هى نفس سنة تاريخ إنتاجه، لأنه لو اختلفت يعتبر هذا الإطار غير صالح للاستخدام.

وأوضح أنه لا بد من وجود إطار احتياطى بالسيارة، وقراءة الرموز المكتوبة على الإطار بشكل جيد ومطابقتها مع دليل السيارة؛ لأن هذه الرموز تمثل تحمل درجة الحرارة، وضغط الهواء والسرعة المقررة ومقاس الإطار وتاريخ الصنع، والاحتكاك بالأرض.

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