غاز طبيعي ومدارس وكليات.. أبرز مطالب أهالي أسيوط الجديدة

ينتظر المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، الرئيس الجديد لجهاز مدينة أسيوط الجديدة، عدد من المطالب لأهالي المدينة، التي حاول الرؤساء السابقون تنفيذها ولكنهم لم ينجحوا، حيث تنوعت مطالبهم ما بين الغاز الطبيعي، ونقل عدد من الكليات والمعاهد إلى المدينة، وإنشاء مدارس فنية، ونقل فروع للمصالح الحكومية داخل المدينة، وتفاقم أزمة انقطاع المياه المتكررة بالمدينة في الآونة الأخيرة، ورصف الشوارع.



وقالت زينب أحمد، إحدى سكان مدينة أسيوط الجديدة، إن الكلاب الضالة تنتشر في المدينة بشكل مبالغ فيه، ما زرع في قلوبهم الخوف من التجول في المدينة لشراء متطلباتهم اليومية، موضحة أن المدينة تحتاج لتركيب خطوط الغاز الطبيعي للمنازل، حيث يعاني الأهالي من شراء أسطوانات البوتاجاز لكونها غير متوفرة بصفة يومية، بالإضافة إلى أن بائعي أسطوانات البوتاجاز يحضرون في أوقات العمل الرسمية، فلا يستطيع المواطنون الحصول عليها.



وأوضح أحمد علاء، أحد سكان المدينة، أن الطريق من أسيوط إلى أسيوط الجديدة مظلم ليلًا، وكشافات الإنارة لا تعمل، بسبب سوء المتابعة من الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانة، وتعب المواطنون من كثرة تقديم الشكاوى لجهاز المدينة، مضيفًا أن سوء الإنارة تسبب في الكثير من الحوادث، وفي كل حادث يتم إلقاء اللوم على شركة الصيانة، ولكنها لا تسعى إلى تحسين أدائها والاهتمام بإنارة الطرق.



وطالب محمد سيد بضرورة نقل بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعة أسيوط، لرفع معدلات الإسكان بالمدينة، كما حدث بمدينتي المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، مؤكدًا ضرورة إنشاء مدارس ثانوي تجاري وزراعي وصناعي، لتخدم أبناء المدينة بدلًا من التنقل إلى مدينة أسيوط للالتحاق بالمدارس.



وقال الدكتور محمود كامل، طبيب بشري، إن شوارع المدينة تحتاج إلى إصلاحات بسبب التكسير المستمر، الذي يقوم به الأهالي دون رقابة من جهاز المدينة، والذي يتسبب في تهالك السيارات.