القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
محافظات
السبت 14/يوليه/2018 - 08:48 م

غاز طبيعي ومدارس وكليات.. أبرز مطالب أهالي أسيوط الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2249274

ينتظر المهندس أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، الرئيس الجديد لجهاز مدينة أسيوط الجديدة، عدد من المطالب لأهالي المدينة، التي حاول الرؤساء السابقون تنفيذها ولكنهم لم ينجحوا، حيث تنوعت مطالبهم ما بين الغاز الطبيعي، ونقل عدد من الكليات والمعاهد إلى المدينة، وإنشاء مدارس فنية، ونقل فروع للمصالح الحكومية داخل المدينة، وتفاقم أزمة انقطاع المياه المتكررة بالمدينة في الآونة الأخيرة، ورصف الشوارع.

وقالت زينب أحمد، إحدى سكان مدينة أسيوط الجديدة، إن الكلاب الضالة تنتشر في المدينة بشكل مبالغ فيه، ما زرع في قلوبهم الخوف من التجول في المدينة لشراء متطلباتهم اليومية، موضحة أن المدينة تحتاج لتركيب خطوط الغاز الطبيعي للمنازل، حيث يعاني الأهالي من شراء أسطوانات البوتاجاز لكونها غير متوفرة بصفة يومية، بالإضافة إلى أن بائعي أسطوانات البوتاجاز يحضرون في أوقات العمل الرسمية، فلا يستطيع المواطنون الحصول عليها.

وأوضح أحمد علاء، أحد سكان المدينة، أن الطريق من أسيوط إلى أسيوط الجديدة مظلم ليلًا، وكشافات الإنارة لا تعمل، بسبب سوء المتابعة من الشركة المتعاقدة على أعمال الصيانة، وتعب المواطنون من كثرة تقديم الشكاوى لجهاز المدينة، مضيفًا أن سوء الإنارة تسبب في الكثير من الحوادث، وفي كل حادث يتم إلقاء اللوم على شركة الصيانة، ولكنها لا تسعى إلى تحسين أدائها والاهتمام بإنارة الطرق.

وطالب محمد سيد بضرورة نقل بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعة أسيوط، لرفع معدلات الإسكان بالمدينة، كما حدث بمدينتي المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، مؤكدًا ضرورة إنشاء مدارس ثانوي تجاري وزراعي وصناعي، لتخدم أبناء المدينة بدلًا من التنقل إلى مدينة أسيوط للالتحاق بالمدارس.

وقال الدكتور محمود كامل، طبيب بشري، إن شوارع المدينة تحتاج إلى إصلاحات بسبب التكسير المستمر، الذي يقوم به الأهالي دون رقابة من جهاز المدينة، والذي يتسبب في تهالك السيارات.

غاز طبيعي ومدارس وكليات.. أبرز مطالب أهالي أسيوط الجديدة
الآن

سفير فرنسا: مصر تسير نحو الأفضل وستجني ثمار إجراءاتها الإصلاحية

"الجهاد الإسلامي" توافق على التهدئة مع إسرائيل استجابة لوساطة مصرية

"سيما" للبيع.. "الدستور" ترصد عملية بيع تراث مصر المنسى

أول تعليق من وليد فواز بعد إنفصاله عن مي سليم

الأكثر قراءة

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

مفاجأة.. وليد فواز لم ينفصل رسميًا عن مي سليم

"ترقيص الملالى".. إيران تعلن الحرب على "متعة الفتيات"

ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

الداعية تامر مطر: "آيات العذاب" فى القرآن لا تخاطب المسلمين

انفصال وليد فواز عن مي سليم بعد أسبوع من زواجهما

مفاجأة.. وليد فواز لم ينفصل رسميًا عن مي سليم

"ترقيص الملالى".. إيران تعلن الحرب على "متعة الفتيات"

كشكول

محاولات لجذب الطلاب للدراسة في معاهد الأزهر

جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

"مبارك" يتفقد اختبارات القدرات بالتربية النوعية بالمنوفية

تفوق طلاب المحافظات على زملائهم بالقاهرة في نتيجة الثانوية الأزهرية

"أمهات مصر": أولياء الأمور يطالبون بمراعاة مصلحة الطالب في تظلمات الثانوية

الأمصار

بعد الفشل مع مصر.. كوبر يقترب من تدريب هذا المنتخب

قبل يوم المعركة.. جولة في عقول مدربي نهائي المونديال

انفصال وليد فواز ومي سليم بعد أسبوع زواج.. ونشطاء: أنتو لحقتوا

المرشح لتدريب منتخب مصر شاذ جنسياً

استشهاد طفلين في قصف إسرائيلي على غزة وإصابة 14

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

موعد مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا والقنوات الناقلة

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎