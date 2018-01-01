3 نصائح قبل تناول الطعام من "عربات الشارع"

تعتبر عربات الطعام في الشارع المصري هي الشريك الرسمي لسد الجوع بالنسبة للكثير من المصريين، على الرغم من انتشارها وتقديم الأطعمة المحببة للكثير، فانها تظل السبب وراء انتشار الكثير من الأمراض.



قدم موقع « eatright» عدد من النصائح قبل تناول الطعام واختيار العربة:



«تنظيف وترتيب»:

عليك إجراء مراقبة بصرية سريعة لنظافة الشاحنة، وهل العدادات والأدوات وألواح التقطيع نظيفة؟ هل المنطقة خالية من الذباب والنمل والصراصير؟ هل يرتدي الموظفون قفازات ويستخدمون ملقطات؟ هل هناك مكان لتنظيف أيديهم بالماء الدافئ والصابون؟ هل ترى شهادة أو تصريح فحص صحي.



ـ «عدم الخلط»:

هل الفواكه والخضروات على لوح التقطيع منفصل عن اللحوم النيئة أو الدجاج أو المأكولات البحرية لتجنب التلوث المتبادل؟ تأكد من أن العصائر النيئة لا تقطع علي نفس اللوح.



ـ «البقاء مثلجة»:

هل يتم حفظ الأطعمة الباردة في الثلاجة؟.. فالكثير من سيارت الطعام، لاتهتم بالتبريد، فهي عملية من أخطر العادات التي تتسبب في الكثير من الأمراض.