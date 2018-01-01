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السبت 14/يوليه/2018 - 08:43 م

3 نصائح قبل تناول الطعام من "عربات الشارع"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام جمال
dostor.org/2249271

تعتبر عربات الطعام في الشارع المصري هي الشريك الرسمي لسد الجوع بالنسبة للكثير من المصريين، على الرغم من انتشارها وتقديم الأطعمة المحببة للكثير، فانها تظل السبب وراء انتشار الكثير من الأمراض.

قدم موقع « eatright» عدد من النصائح قبل تناول الطعام واختيار العربة:

«تنظيف وترتيب»:
عليك إجراء مراقبة بصرية سريعة لنظافة الشاحنة، وهل العدادات والأدوات وألواح التقطيع نظيفة؟ هل المنطقة خالية من الذباب والنمل والصراصير؟ هل يرتدي الموظفون قفازات ويستخدمون ملقطات؟ هل هناك مكان لتنظيف أيديهم بالماء الدافئ والصابون؟ هل ترى شهادة أو تصريح فحص صحي.

ـ «عدم الخلط»:
هل الفواكه والخضروات على لوح التقطيع منفصل عن اللحوم النيئة أو الدجاج أو المأكولات البحرية لتجنب التلوث المتبادل؟ تأكد من أن العصائر النيئة لا تقطع علي نفس اللوح.

ـ «البقاء مثلجة»:
هل يتم حفظ الأطعمة الباردة في الثلاجة؟.. فالكثير من سيارت الطعام، لاتهتم بالتبريد، فهي عملية من أخطر العادات التي تتسبب في الكثير من الأمراض.

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