مفاجأة.. وليد فواز لم ينفصل رسميًا عن مي سليم

كشف مصدر مقرّب من وليد فوّاز عدم انفصال الفنان الشاب عن الفنانة مي سليم، مؤكدًا أنها مازالت

على ذمته حتى الآن.



وقال المصدر، رافضًا ذكر اسمه، إن الفنان الشاب لم يتخذ بعد خطوات الانفصال رسميًا من خلال الذهاب

إلى مكتب التوثيق؛ لإنهاء الأمر بعد إعلانه مساء اليوم، نبأ الانفصال عن زوجته بعد زواج دام لعدة أيام؛ رافضًا التطرق إلى أسباب قراره المفاجئ، على أن يتم إعلان ذلك في الأيام القليلة المقبلة.



وأعلن وليد فوّاز، مساء السبت، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل خبر انفصاله عن زوجته الفنانة الأردنية مي سليم قائلاً في كلمات قصيرة لمتابعيه: "في الوقت اللّي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بيتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد".