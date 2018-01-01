الصينيون أكثر المشجعين الأجانب حضورًا للمونديال

كشفت بيانات اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم في روسيا، أن عدد بطاقات المشجعين، التي تم توزيعها في مونديال 2018، بلغ حوالي مليون وثمانية آلاف بطاقة، نصفها كان من نصيب المشجعين الروس، في حين حصل المشجعون الأجانب على النصف الآخر.



جاءت بيانات اللجنة عكس ما كان يتوقعه الكثيرون، حيث تصدرت جماهير الصين وبعدها جماهير الولايات المتحدة الأمريكية عدد المشجعين الأجانب، الذين سافروا إلى روسيا لمتابعة كأس العالم، رغم أن منتخبي البلدين لم يشاركا في البطولة.



وبلغ عدد المشجعين الصينيين (67 ألفًا)، والأمريكيين (52 ألفًا)، فيما جاء المشجعون المكسيكيون في المركز الثالث (44 ألفًا)، وضمت قائمة العشرة الأوائل جماهير منتخبين أوروبيين فقط، وهما ألمانيا (29000) وبريطانيا (30000) مشجع.



وأشارت اللجنة إلى أنها وزعت 12 ألف بطاقة هوية مشجع إضافية، على الجماهير الإنجليزية، بعد تأهل منتخب "الأسود الثلاثة" لمباراة نصف النهائي.



وعن الإقبال الكبير للجماهير على مونديال روسيا، قال المدير العام للجنة التنظيمية، سوركين أليكسي "هذا يظهر أن الناس تخلصوا من الأحكام المسبقة.. فنظرة الخارج إلى روسيا تغيرت، فنحن يمكننا لعب كرة القدم، وتنظيم الأحداث الكبرى بشكل جيد".