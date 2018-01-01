​ الفتى تميم.. بين أوهام الـ«ناتو» ومتابعيه الوهميين!‏

أرادت شبكة التواصل الاجتماعى «تويتر» أن تعزز مصداقيتها، فكانت النتيجة فقدان رؤساء دول ومشاهير مصداقيتهم. وكان الفتى تميم أبرز الخاسرين، بفقدانه أكثر من ٢ مليون متابع وهمى. ‏والرقم يقترب من ذلك الذى خسرته كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع، التى فقدت هى الأخرى مليونى متابع. وربما أرادت الشبكة، شبكة «تويتر»، أن تواسى المذكور والمذكورة، فى مصابهما ‏الأليم، فقالت فى بيان إنها تدرك «أن ذلك قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض، لكننا نعتقد أن الدقة والشفافية تجعل خدمة تويتر أكثر موثوقية». ‏

نصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الخسارة، كان ضئيلًا جدًا، مقارنة بنصيب سلفه باراك أوباما. إذ لم يفقد الأول غير نحو ٣٤٠ ألف متابع، مقابل ثلاثة ملايين خسرها الثانى. والنكتة، أن ‏حساب «تويتر» الرئيسى، نفسه، فقد نحو ١٢٪ من متابعيه «٧.٧ مليون» من الأربعاء إلى الخميس، كما خسر جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لـ«تويتر»، نحو ٢٣٠ ألف متابع بحلول مساء الخميس. ‏ولا أريدك أن تعقد مقارنات أو مقاربات وتوقف فقط عن معلومة مهمة تقول إن ٨٢٪ من الحسابات القطرية على «تويتر»، هى حسابات وهمية، والـ١٨ الباقية مشكوك فيها. ‏

الحسابات القطرية الوهمية، ومتابعو الفتى تميم الوهميون، مجرد جزء من وهم كبير تعيشه الإمارة المارقة والعائلة الضالة التى تحكمها بالوكالة، كان أحد مظاهره، تلك المشاركة القطرية ‏‏«الوهمية» فى أعمال قمة حلف شمال الأطلسى الـ«ناتو». صحيح أن تلك الإمارة كانت ضمن ٢٠ دولة، شاركت الدول الأعضاء الـ٢٩ عضوًا فى الحلف. لكن ذلك لا ينفى أن مشاركتها كانت ‏وهمية، ولن يمنعك من الضحك حين تجد صحفًا قطرية، بينها «الشرق»، تزعم أن الدول الأعضاء فى الحلف رحبت بحضور قطر و«انخراطها الناجع فى التحالف». وقطعًا ستضرب كفًا بكف ‏حين تجد الجريدة، جريدة الشرق القطرية، تنسب إلى روز جوتيمولر، نائبة الأمين العام لـ«الناتو»، تصريحات عبثية عن أهمية انضمام قطر للحلف «لثقلها الإقليمى ومكانتها الجغرافية المميزة ‏والمهمة» و«لمشاركتها فى وضع سياسات الردع والدفاع وتعزيز الأمن والاستقرار».‏

كدت أشكك فى تلك التصريحات لولا أن تضمنت كلامًا واضحًا عن «آلية تقاسم الأعباء المالية ما بين الدول الأعضاء فى الحلف». وكان هذا الكلام هو السبب الذى أبطل العجب، وجعل ما سبقه ‏قابلًا للتصديق، لتزامنه مع خلافات حادة داخل الحلف، أشرنا إليها أمس، جعلت التوتر يسيطر على اجتماعات القمة وانتهت بأن اقترح الرئيس الأمريكى على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكرى ‏إلى ٤٪ من إجمالى الناتج المحلى، أى ضعف النسبة التى كانت محددة وهى ٢٪ والتى سبق أن نجحت الولايات المتحدة فى انتزاع تعهد من أعضاء الحلف، فى سبتمبر ٢٠١٦، بتخصيصها، لكن ‏ست دول فقط هى التى التزمت بذلك التعهد. ونشير هنا إلى أن ميزانية الحلف لهذا العام ١.٠١٣ تريليون دولار، تسهم الولايات المتحدة بـ٧٠٦ مليارات دولار منها، أى ٧٠٪. ما يعنى أن التحالف هو ‏الولايات المتحدة + الدول الـ٢٨ الأخرى. ‏

التصريحات العبثية، التى نقلتها الجريدة القطرية، ستعيدك إلى تصريحات سابقة أدلى بها المدعو خالد بن محمد العطية، وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع، الشهر الماضى، قال فيها إن بلاده ‏‏«تطمح للحصول على عضوية كاملة بحلف شمال الأطلسى وقد تستضيف قوات تابعة له»، بعد إشارة المذكور فى حوار نشرته مجلة «الطلائع» القطرية، إلى أن العلاقات بين الدوحة وحلف الناتو ‏تتطور يومًا بعد يوم. ووقتها جاء الرد سريعًا، من مسئولين فى الحلف، تهكموا بشكل ضمنى على طموحات وأحلام الوزير القطرى، موضحين أن المادة العاشرة فى وثيقة واشنطن لا تتيح الانضمام ‏إلى الدول الأوروبية. ‏

اختلاف الرد السابق، عن التصريحات الجديدة لنائبة الأمين العام للحلف، يجعلنا نستنتج بشكل مباشر أن قطر ستفتح خزائنها لـ«الناتو»، بعد أن فشل ترامب فى إجبار دول على دفع مزيد من الأموال ‏مقابل الحماية، التى يزعم أن الولايات المتحدة توفرها للدول الأعضاء فى الحلف. وهو ما سبق أن أشرنا إلى أنه نظام معمول به من قديم الأزل، تصفه اللغة الإنجليزية «‏Tribute‏» أو ‏‏«‏Royalty‏» ويوصف فى اللغة العربية بـ«الإتاوة» أو ‏‏«الجزية»!.‏

مليارات جديدة، إذن، ستهدرها العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة، لمجرد أن تذهب إلى الحج بعد عودة الحجيج. إذ يقول الواقع إن كل أسباب وجود الناتو زالت بعد زوال حلف وارسو. بل إن ‏وارسو نفسها انضمت إلى الحلف. وكانت بولندا، إحدى دول الكتلة الشيوعية، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى صارت موالية للغرب. ومن مفارقات القدر (أو مهازله) أن البلد الذى كان يحتضن حلف ‏وارسو أصبح سنة ١٩٩٩ عضوًا فى حلف شمال الأطلسى (الناتو). وطبقًا لمصادر عديدة، كان الجيش البولندى، خلال الحرب العالمية الثانية، ترتيبه الرابع بين قوات الحلفاء، بعد الولايات المتحدة، ‏الاتحاد السوفيتى، وبريطانيا. وسنة ٢٠٠٩ احتلت القوات البولندية الترتيب الـ٢٠ بين أقوى القوات فى العالم. أما الآن، فى نهاية يونيو ٢٠١٨، فتحاول بولندا، بحوافز قوية، بينها استعدادها لإنفاق ٢ ‏مليار دولار، إقناع الولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة عندها، أو على الأقل بحث إمكانية نقل بعض قواتها من ألمانيا.‏

بهذا الشكل، يمكننا إعادة النظر فى تصريحات وزير الدولة القطرى لشئون الدفاع، ثم تصريحات نائبة الأمين العام لـ«الناتو». ولعل تتابعها قبل وبعد الخلافات بشأن التمويل التى شهدتها قمة الحلف ‏الأخيرة، يكفى وزيادة لنقول إننا أمام إحدى الصيغ التى يدير بها الأمريكيون عملاءهم أو وكلاءهم، كـ«مجنون إسطنبول»، و«العائلة الضالة» التى تحكم قطر بالوكالة، والحكومات البولندية المتعاقبة ‏التى اعتادت إسناد حقيبة الدفاع إلى مجانين أو «لاسعين»!.‏