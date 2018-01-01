أشرف عبدالشافى يكتب: انتهازيون ونبلاء فى مأساة عباس الأسوانى

مات محمد مستجاب، فلم ينقطع عن الحياة، ليس فقط لكتاباته الخالدة ولكن لأن الله قيّض له ابنه محمد محمد مستجاب، الذى خرج إلى أصدقاء والده يقلّب فى ذكرياتهم ومكتباتهم بحثًا عن كلمة هنا ‏أو شاردة هناك تركها صاحب ديروط الشريف.‏



كان الابن فى العشرينات من العمر، ولا يملك ما يمكنه من طبع الأعمال التى تركها والده، لكنه احتمى بالفتاة التى أحبها وجاهد وثابر حتى حقق ما رآه تحيةً لروح مستجاب، وهدية إلى فتاته ‏الكاتبة نهى محمود، فعلها الكاتب وفيق الفرماوى حين غادر الدنيا تاركًا أصدقاءه على مقهى «زهرة البستان» يضربون أخماسًا فى أسداس، فلا أحد يعرف شيئًا عن العائلة، لكن الله قيّض له ابنته ‏الدكتورة مروى وفيق، الأستاة بكلية العلوم جامعة عين شمس، التى قررت تكريم والدها كما ينبغى، فبحثت عن أصدقائه وجلست إليهم وقدمت ما لديها من أعمال غير منشورة له، وصنعت دائرة ‏علاقات أعادت من خلالها روح والدها الذى عاش للكتابة بعيدًا عن الشللية وصراعاتها، تمامًا مثلما فعلتْ «رحاب» ابنة الكاتب محمد عبدالسلام العمرى، الذى غادر الدنيا غاضبًا لشعوره بعدم ‏الحصول على ما يستحق فنشرت ما لديها من أعمال وأقامت احتفاليات بذكراه، وشيّد محمد الصاوى ساقيةً فى حى الزمالك تحمل اسم والده عبدالمنعم الصاوى، الذى لم يكن لأحد أن يتذكره رغم ‏دوره الثقافى، ومنذ أيام وقع فى يدى كتاب فخم وجميل الطباعة، حمل مقالات الفنان التشكيلى محسن شعلان، الذى عاش دراما السجن والاتهام بسرقة لوحة «الخشخاش» ومات مهمومًا محسورًا، ‏فقيّض الله له ابنه أحمد الذى كافح وجمع مقالات والده ولوحاته التى رسمها فى السجن وطبعها فى مجلد صغير سيكون شاهدًا على تبرئة ذمة والده من تهمة وضيعة وخسيسة، ورغم أن إحسان ‏عبدالقدوس لم يكن فى حاجة لمن يشاركه الشهرة، إلا أن ابنه محمد حرص على تأسيس جائزة باسمه وأصدر كتابًا عنه، وغذى أرشيف الصحف والمجلات بمجموعات من نوادر الصور والرحلات، ‏ومات زكى مبارك محسورًا مغلوبًا على أمره حتى خرجت ابنته «كريمة» لتقدم مجموعة نادرة من مقالاته ومعاركه الأدبية، ومات عباس الأسوانى فلم نعرف عنه شيئًا!! لم تأتِنا سوى أخبار تسىء ‏إليه وإلى مكانته الأدبية عبر مقال جارح كتبه محمود السعدنى عقب وفاته، قال فيه ما قال مالك فى الخمر وبرهامى فى النساء، ووقع المقال الجارح بين يدىّ، فكتبتُ متعجبًا ومندهشًا من عدم وجود ‏نسخة واحدة من كتابات عباس الأسوانى التى أشار السعدنى إلى كثير منها، واستغربت واندهشت وتعجبت لأن عباس أنجب ابنًا أصبح كاتبًا كبيرًا بسم الله ما شاء الله عليه، فلماذا لم يفكر فى إعادة ‏طباعة أعمال والده؟! فإن لم يفعل بدافع الأبوة ومالها وما عليها، فليفعل بصفته كاتبًا كان شاهدًا وحيدًا على إبداعات هذا الرجل الذى اسمه عباس الأسوانى، الذى تم دفنه بمؤلفاته بتاريخه الأدبى ‏وأصبح يستحق ردّ الاعتبار، واستمرت الدهشة وزاد الاستغراب أكثر وأنا أقرأ فى مقال السعدنى غمزًا ولمزًا وتعريضًا بالعائلة وانحطاط أصلها وتدنى طباعها من خسة ووضاعة وإنكار للفضل! ‏كيف جرؤ السعدنى على ذلك؟ ليس هذا هو السؤال، ولكن: لماذا صمت المصدر الوحيد الذى يمتلك حق الرد؟ لماذا لم يُشهر الكاتب العالمى قلمه سيفًا بتارًا يشق به أمعاء الذين أهانوا والده واتهموه ‏فى وطنيته بعد أن مسحوا بكتاباته الأرض ووصفوه بالكاتب الفاشل المنقلب على نفسه؟



وتصورتها تساؤلات مشروعة وفق الكارثة التى نحن فى إطارها، مجرد دهشة أثارت فى نفسى تساؤلات عن هذا الغموض فى علاقة علاء بكتابات والده، لكن ريحًا غير طيبة هبّت، وعينك ما ‏تشوف إلا النور، انهالت القاذورات من كل صوب وحدب: جهلاء وأونطجية ومراهقو سياسة قذفوا أهلى وعائلتى بسب رخيص ومقرف مثل سحنة اللى خلفوهم، سبايا وجوارى وخادمات سراير ‏لبسنّ العباءات فوق قمصان النوم وهاتك يا لطم ومصمصة فى الشفايف ع الضمير الأدبى وهتك عرض «الأستاذ عيلاء»!، والحقيقة أن الأستاذ علاء نفسه لم يغضب كما غضب هؤلاء الشتامون، ‏ولم يهبط لهذا المستوى الرخيص والتزم الصمت التام، وهذا حسن، حتى أَنفرد أنا برحلة البحث عن أعمال الرجل.‏



عمومًا.. كل دول ما لناش دعوة بيهم وخلينا فى طفيليات الثقافة والفكر والأدب اللى سابوا كل المعلومات المكتوبة وكل الأفكار المطروحة وانتفضوا دفاعًا عن الأستاذ علاء الذى يعارض النظام!، ‏فأى كلمة عنه هى انتصار للنظام ضد الرجل الذى هو ضد النظام!!، نظام إيه ومعارضة إيه وبتنجان أزرق إيه يا أبو ريالة إنت!، أقول لك فيه كارثة أدبية وثقافية تحمل معانى النكران والتهجم ‏والذبح والاغتيال المعنوى والمادى وهناك شاهد واحد يكتم شهادته ويغض الطرف عنها، تقول لى بتاع!!، هتزايد يا عين أمك فى واقعة زى دى تبقى راجل لا مؤاخذة جدًا وما تلزمنيش لا كصديق ولا ‏كقارئ، أنا بحثتُ واجتهدتُ وتعاملتُ مع القضية كما ينبغى أن ينظر إليها إنسان ساذج ما زال يرى للأب صورة تستوجب الاهتمام حتى وإن كان عضم فى قفة، أما أنت فمجرد «خولى» تروى ‏الحديقة الخلفية، تقف مثل جارية ممسكًا بالخرطوم فإن اقترب رجل من سور الحديقة انتفختْ عروقك وانتابتك وخزات متتالية فتصرخ: هذا متحرش جاء بمدفعية ثقيلة لهدم أستاذ عيلاء رمز ‏الوطنية!، ولا ضير، فهذا حال كل «خولى» يروى الحديقة الخلفية بالياء وبغيرها، ولا تظن أن آهاتك وتأوهاتك ستعطلنى عن استكمال البحث عن الكاتب عباس الأسوانى حتى وإن تألمتْ أكثر.. فلن ‏أتوقف حتى يعود لعباس حقه كنوع من المزايدة عليك وعلى الذين تنكروا له حيًا وميتًا.. فاصرخ وتألم فتلك متعتى من اليوم.‏