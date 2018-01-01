"ترقيص الملالى".. إيران تعلن الحرب على "متعة الفتيات"

نشرت الفتاة الإيرانية «مايدة هوجابرى» فيديو راقصًا لها على موقع التواصل الاجتماعى، «إنستجرام»، ما أثار غضب السلطات الإيرانية التى قررت اعتقالها، وإجبارها على ‏الاعتراف بأن ما فعلته «جريمة».‏



الفتاة التى تبلغ من العمر ١٨ عامًا تنظر إلى الرقص باعتباره فنًا، وأنها تفعل ذلك من أجل عرض مسابقة للمواهب التليفزيونية، فهى تؤمن بأن الرقص وسيلة للتعبير عن مشاعر ومواقف متعددة، ‏التنفيس والاحتجاج والمرح، أو كما يقول الكاتب اليابانى هاروكى موراكامى «الرقص هو كل شىء.. ارقص بأقصى ما لديك من قوة، ارقص حتى يظل كل شىء يدور، إذا فعلت ذلك فلربما ‏استطعنا أن نفعل شيئًا من أجلك، يجب أن ترقص ما دامت الموسيقى تعزف»، لكن نظام الملالى رأى فى رقصة «هوجابرى» كل ما هو شهوانى ومثير، فدفعها للاعتراف بـ«الخطيئة»، وعرض ‏ذلك فى تليفزيون الدولة الرسمى، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ويوضح إلى أى مدى تفرض السلطات بوحشية إملاءاتها الثقافية على شعب إيران.‏



هوجابرى ليست وحدها فى هذا المصاب، فحسب صحف عالمية، تم القبض على هوجابرى وعدد غير معروف من الإيرانيات المراهقات ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعى الأخريات فى ‏تواريخ غير معروفة، وتم بث اعترافاتهن القسرية على شاشة التليفزيون الرسمى.‏

ويقول المدير التنفيذى لمؤسسة حقوق الإنسان الإيرانية، هادى جايمى، إن «حكومة الملالى لم تترك أى مساحة للإيرانيين للتنفس، إن آيات الله يريدون حتى السيطرة على الملابس التى يرتدونها، ‏والموسيقى التى يستمعون إليها، والكتب التى يقرأونها، والأفلام التى يشاهدونها، والطريقة التى يعيشون بها حياتهم».‏

ووصف «جايمى» الأجواء فى إيران بالخانقة، مضيفًا: «على الرغم من التهديد بالسجن، يواصل الناس التعبير عن أنفسهم والاحتجاج على هذه القيود بكل الوسائل»، موضحًا أن «الرقص قوة ‏حياة، وأن وسائل الإعلام الاجتماعية تزيد من العلاقة الحميمة بين الشعوب، وتزيد من مقاومتها سواء كان ذلك بنشر الرقصات المتنوعة، مثل الدبكة الفلسطينية أو رقصة المتظاهرين السياسيين فى ‏كرنفال ريو أو فى الهند أو فى أى دولة فى العالم، فالرقص قوة حياة». ‏

وأضاف: كان هناك احتجاج واسع النطاق على القبض على «هوجابرى» والمعتقلات الأخريات بين الإيرانيين فى إيران والخارج، من قبل الفنانين والصحفيين والناشطين والسياسيين وآلاف ‏المواطنين العاديين على وسائل الإعلام الاجتماعية.‏

وأكد «جايمى» أن كل شخص فى أى تجمع إيرانى يعرف أن الرقص جزء لا يتجزأ من أى احتفال، والجداريات فى القصور التى سبقت الجمهورية الإسلامية غالبًا ما تصور مشاهد للرقص من ‏النساء، ومع ذلك، فقد حاول النظام دائمًا- وبصورة غير ناجحة- القضاء على الأجزاء الحساسة والمؤنثة للهوية الوطنية، إذ يعتبر الرقص الآن خطيئة فى إيران وفقًا للمادة ٦٣٨ من قانون العقوبات ‏الإسلامى الذى ينص على تجريم الرقص فى الأماكن العامة والطرق، ومن يخالف ذلك يُحكم عليه بالسجن لمدة شهرين أو ما يصل إلى ٧٤ جلدة بجريمة انتهاك الحصانة العامة.‏

وفى هذا السياق حكمت إيران فى ٨ يوليو الجارى على شاربارك شاجى زادة، ٤٢ عامًا، بالسجن لمدة عامين، و١٨ عامًا تحت المراقبة القانونية للاحتجاج السلمى على قانون الحجاب الإلزامى فى ‏إيران عن طريق إزالة الحجاب فى الأماكن العامة.‏

وفى سبتمبر ٢٠١٤، حُكم على سبعة شبان بالسجن والجلد، وهى الأحكام التى تم تقليصها لاحقًا عند الاستئناف، لإنتاج فيديو لهم يرقصون على أغنية النجم الأمريكى «فاريل ويليامز» فى مواقع ‏مختلفة فى طهران.‏

يقول «جايمى» إن عدم تسامح الحكومة وعدم احترامها أسلوب حياة الإيرانيين يدل على عدم وجود الحرية فى البلاد، التى وصلت إلى مستوى منخفض جديد فى الأشهر القليلة الماضية مع الهجوم ‏على شخصيات وسائل الإعلام الاجتماعية، ويضيف أن الحكومة الإيرانية تواجه فى الوقت الحالى مجموعة من القضايا الملحة، لكن الجنس ظل هاجسًا منذ وصول الإسلاميين إلى السلطة عام ‏‏١٩٧٩، و«هوجابرى» هى الأحدث فى سلسلة طويلة من الإيرانيين الذين سقطوا فى السجن بسبب جرأتهم فى إظهار نشاطهم الإنسانى مثل موهبة الرقص التى يتمتع بها كل شخص فى بلدها تقريبًا.‏

‏«إنستجرام» هو تطبيق الإعلام الاجتماعى الوحيد على نطاق واسع الذى لم يتم حظره فى إيران وحظرت الولاية تطبيق «تليجرام» للمراسلة الشهير فى مايو ٢٠١٨ و«فيسبوك» و«تويتر» فى عام ‏‏٢٠٠٩.‏

