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السبت 14/يوليه/2018 - 06:57 م

الإسماعيلي يخوض مرانا مسائيا بمعسكر الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2249181

خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانا مسائيا اليوم، ضمن برنامج الفريق التحضيرى بمعسكر الإسكندرية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق حرس الحدود وديا غدا في ختام معسكره السكندرى قبل التوجه لسلطنة عمان لخوض دورة صلالة الودية الدولية.

شهد المران استكمال الحصص البدنية المكثفة، تحت إشراف التونسى ياسين بوعصيدة مدرب أحمال الفريق، فى إطار سعى الجهاز الفنى لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، لاسيما ان الفريق مرتبط بالمشاركة بأربع بطولات فى الموسم الجديد،
وتطرق المران خوض اللاعبين تدريبات خفيفة ابرزها التسليم والتسلم فى المساحات والاستحواذ على الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين، حيث حرص خير الدين مضوى المدير الفنى على إيقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية.

وفضل مضوى إراحة ثلاثى الفريق شكرى نجيب ولسعد الجزيرى ومحمد الشامى من خوض المران المسائى بعد تعرضهم للاجهاد.
وخاض الثلاثى تدريبات استشفائية من أجل اكتمال جاهزيتهم، قبل المواجهة الودية غدا أمام فريق حرس الحدود فى ختام معسكر الفريق بالإسكندرية.
ويتدرب اللاعبون على فترتين بجانب خوض سلسلة من المواجهات الودية، فى إطار تحضيرات الفريق لبدء منافسات الموسم الجديد والتى يتخللها خوض أربع بطولات منهم دورى أبطال أفريقيا وكأس العرب للأندية الأبطال.

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