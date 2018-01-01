حسن كامل يكتب: المال السايب فى دواليب الحكومة ‏

فى بلادنا إهدار المال العام برنامج، وعدم تحصيل مستحقات الدولة دستور، ومجاملة رجال الأعمال والمستثمرين واجب، ومن أجل ألا نقول كلاما قد يتصور البعض أنه بعيد عن الحقيقة، دعونا ننظر إلى ‏المليارات المهدرة، أو قل المنسية، أو المتعمد نسيانها، فى وقت تئن فيه الخزانة العامة من قلة الإيرادات.‏



على سبيل المثال فى الإيرادات بمصلحة الضرائب، حدث ولا حرج، خد عندك ١.٢ مليار لم يتم حصرها ولا محاسبة الممولين عنها، والسبب أخطاء موظفين فى تطبيق القانون.‏

خد كمان ٣.٦ مليار جنيه أوعية ضرائب لم يقدم عنها ربط، وهناك ٤٣٣ مليون جنيه ضرائب تم تسديدها بعدالميعاد دون غرامات تأخير، و٦.٤ مليار جنيه تعاملات ممولين لم تتم المحاسبة عليها.‏

وفى ضرائب النشاط التجارى ٥.٦ مليار جنيه لم تتم المحاسبة عليها ضريبيا، بالإضافة لتعاملات ممولين بأوعية بلغت مليار جنيه دون محاسبة.‏

ولأن المال السايب يعلم السرقة، والموظف كل همه مرتب آخر الشهر، ولا فارق معاه تنمية، ولا مدارس تُبنى ولا مواطنين عايزين يتعالجوا، ولا حركة بناء تتوقف، ولا ديون وفوائد ستتحملها الأجيال ‏القادمة بالمليارات، فمثلا الموظفين دول نسوا ربط ضريبة دخل على تعاملات ممولين، بقيمة ٢ مليار جنيه، تخص إقرارات لم تقدم فى مواعيدها.‏

عندك كمان ٣.٥ مليار جنيه إيرادات ممولين لم يتم تحديد الوعاء الضريبى عليها، وتعال نعد مع بعض كوارث الزمن فى مصلحة الضرائب: توجد إيرادات خاصة بالصادرات دون محاسبة، مبالغ مستردة ‏من مصلحة الجمارك لا تخضع لأى مقابل رسوم خدمات أصلى أو إضافى، لا توجد محاسبة على المشتريات المحلية أو المستوردة، ولا محاسبة ممولين عن عمولات لأكثر من سنة، وأخطاء بالجملة، ربما ‏تكون متعمدة، فى حساب نسبة إهلاك الأصول وإعفاء عوائد شركات بالمليارات، حققتها أرباح شركات من أوراق مالية صادرة من أحد البنوك ومشروعات بالآلاف كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى، ‏وحصلت على إعفاء لمدة عشر سنين وانتهى إعفاؤها منذ أكثر من خمس. المفاجأة الكبرى أننا نكتشف أن مصلحة الضرائب تجاهلت أو تناست أو تعمدت عدم إخطار إدارة مكافحة التهرب الضريبى عن ‏ممولين ثبت تهربهم بالفعل، وعدم قيام الإدارة نفسها بمحاسبة إحدى الشركات التى أخفت أرباحًا بمليارات وتعاملات بقيمة ٨٥ مليون جنيه.‏

مسألة أخرى، حيث لم يتم تحصيل أو فتح ملفات ضريبية لممولين حصلوا على تعويض من بنك التنمية والائتمان الزراعى عن إنفلونزا الطيور.‏

ولو انتقلنا للثروة العقارية، ودى خاصة بالفئة الأعلى دخلا، أو عِلية القوم، كما يطلق عليهم، مصلحة الضرائب لا ربطت ولا حصرت ممولين خاضعين كان يجب تحصيل ضرائب منهم بقيمة ١٣٠ ‏مليون جنيه، ولم تخطر المأموريات المختصة بتصرفات عقارية نفذها ممولون، وعدم الإخطار أهدر على الموازنة العامة ٨٨ مليون جنيه. كارثة أخرى وهى المرتبات وما فى حكمها، ورغم أنها معلومة ‏للدولة ومقدمة ببنود الأجور فى الإقرار الضريبى والقوائم المالية المقدمة من الممولين، فإن المصلحة لسه بتربط عليها ضريبة ضيعت على الموازنة ٥٠٠ مليون جنيه.‏

وغضت مصلحة الضرائب البصر عن إثبات فروق ضريبية بـ١٧٠ مليون جنيه، ولم تحاسب جهات منحت موظفين مكافآت ومزايا تستحق عليها ضريبة بـ٨٦ مليون جنيه ولا محاسبة ممولين آخرين عن ‏ضريبة المرتبات والدخل، وضيعت على الموازنة ٤٠٠ مليون جنيه.‏

وتوجد فروق ضريبية لم تتم محاسبتها بقيمة ٣٠ مليون جنيه، ولم تتم محاسبة الخبراء الأجانب عما يحصلون عليه من مزايا، وامتنعت المصلحة أيضا عن تنفيذ قرارات اللجان الداخلية المتخصصة، ‏الصادرة لبعض الشركات بإعادة فحص الممولين دفتريا، ولم تطالب الجهات الحكومية بتقديم تسويات ضريبية أو قوائم مالية وحسابات ختامية مما ترتب عليه حرمان الموازنة من الملايين.‏

ولو ذهبنا إلى الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية خد عندك ٦٠٠ مليون جنيه تعاملات لم تتم المحاسبة عليها، ٢.٢ مليار جنيه أوعية لم يتم ربطها، ٤٥٣ مليون جنيه ضرائب لم تحصل.‏

ومن الكوارث أنك تجد مصلحة الضرائب، التى كل عملها ومهمتها الحفاظ على المال العام بتحصيل الضرائب، تجدها لا تحاسب ضريبيا بعض الشركات على توزيعات أرباح، ولم تقم المصلحة بخصم ‏مبالغ من بعض الممولين تحت حساب الضريبة بواقع ٠.٥٪ وتوريدها لمصلحة الضرائب.‏

ولم تراع المصلحة الدقة فى تحديد الوعاء الضريبى، مما ترتب عليه عدم المحاسبة على تعاملات بقيمة ٥٤٨ مليون جنيه، وعدم الربط ضريبيا على أوعية بقيمة ٢.١ مليار جنيه، وعدم تحصيل ضرائب ‏بقيمة ٤٣٤ مليون جنيه.‏