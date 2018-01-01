القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
السبت 14/يوليه/2018 - 06:55 م

حسن كامل يكتب: المال السايب فى دواليب الحكومة ‏

حسن كامل
حسن كامل
dostor.org/2249176

فى بلادنا إهدار المال العام برنامج، وعدم تحصيل مستحقات الدولة دستور، ومجاملة رجال الأعمال والمستثمرين واجب، ومن أجل ألا نقول كلاما قد يتصور البعض أنه بعيد عن الحقيقة، دعونا ننظر إلى ‏المليارات المهدرة، أو قل المنسية، أو المتعمد نسيانها، فى وقت تئن فيه الخزانة العامة من قلة الإيرادات.‏

على سبيل المثال فى الإيرادات بمصلحة الضرائب، حدث ولا حرج، خد عندك ١.٢ مليار لم يتم حصرها ولا محاسبة الممولين عنها، والسبب أخطاء موظفين فى تطبيق القانون.‏
خد كمان ٣.٦ مليار جنيه أوعية ضرائب لم يقدم عنها ربط، وهناك ٤٣٣ مليون جنيه ضرائب تم تسديدها بعدالميعاد دون غرامات تأخير، و٦.٤ مليار جنيه تعاملات ممولين لم تتم المحاسبة عليها.‏
وفى ضرائب النشاط التجارى ٥.٦ مليار جنيه لم تتم المحاسبة عليها ضريبيا، بالإضافة لتعاملات ممولين بأوعية بلغت مليار جنيه دون محاسبة.‏
ولأن المال السايب يعلم السرقة، والموظف كل همه مرتب آخر الشهر، ولا فارق معاه تنمية، ولا مدارس تُبنى ولا مواطنين عايزين يتعالجوا، ولا حركة بناء تتوقف، ولا ديون وفوائد ستتحملها الأجيال ‏القادمة بالمليارات، فمثلا الموظفين دول نسوا ربط ضريبة دخل على تعاملات ممولين، بقيمة ٢ مليار جنيه، تخص إقرارات لم تقدم فى مواعيدها.‏
عندك كمان ٣.٥ مليار جنيه إيرادات ممولين لم يتم تحديد الوعاء الضريبى عليها، وتعال نعد مع بعض كوارث الزمن فى مصلحة الضرائب: توجد إيرادات خاصة بالصادرات دون محاسبة، مبالغ مستردة ‏من مصلحة الجمارك لا تخضع لأى مقابل رسوم خدمات أصلى أو إضافى، لا توجد محاسبة على المشتريات المحلية أو المستوردة، ولا محاسبة ممولين عن عمولات لأكثر من سنة، وأخطاء بالجملة، ربما ‏تكون متعمدة، فى حساب نسبة إهلاك الأصول وإعفاء عوائد شركات بالمليارات، حققتها أرباح شركات من أوراق مالية صادرة من أحد البنوك ومشروعات بالآلاف كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى، ‏وحصلت على إعفاء لمدة عشر سنين وانتهى إعفاؤها منذ أكثر من خمس. المفاجأة الكبرى أننا نكتشف أن مصلحة الضرائب تجاهلت أو تناست أو تعمدت عدم إخطار إدارة مكافحة التهرب الضريبى عن ‏ممولين ثبت تهربهم بالفعل، وعدم قيام الإدارة نفسها بمحاسبة إحدى الشركات التى أخفت أرباحًا بمليارات وتعاملات بقيمة ٨٥ مليون جنيه.‏
مسألة أخرى، حيث لم يتم تحصيل أو فتح ملفات ضريبية لممولين حصلوا على تعويض من بنك التنمية والائتمان الزراعى عن إنفلونزا الطيور.‏
ولو انتقلنا للثروة العقارية، ودى خاصة بالفئة الأعلى دخلا، أو عِلية القوم، كما يطلق عليهم، مصلحة الضرائب لا ربطت ولا حصرت ممولين خاضعين كان يجب تحصيل ضرائب منهم بقيمة ١٣٠ ‏مليون جنيه، ولم تخطر المأموريات المختصة بتصرفات عقارية نفذها ممولون، وعدم الإخطار أهدر على الموازنة العامة ٨٨ مليون جنيه. كارثة أخرى وهى المرتبات وما فى حكمها، ورغم أنها معلومة ‏للدولة ومقدمة ببنود الأجور فى الإقرار الضريبى والقوائم المالية المقدمة من الممولين، فإن المصلحة لسه بتربط عليها ضريبة ضيعت على الموازنة ٥٠٠ مليون جنيه.‏
وغضت مصلحة الضرائب البصر عن إثبات فروق ضريبية بـ١٧٠ مليون جنيه، ولم تحاسب جهات منحت موظفين مكافآت ومزايا تستحق عليها ضريبة بـ٨٦ مليون جنيه ولا محاسبة ممولين آخرين عن ‏ضريبة المرتبات والدخل، وضيعت على الموازنة ٤٠٠ مليون جنيه.‏
وتوجد فروق ضريبية لم تتم محاسبتها بقيمة ٣٠ مليون جنيه، ولم تتم محاسبة الخبراء الأجانب عما يحصلون عليه من مزايا، وامتنعت المصلحة أيضا عن تنفيذ قرارات اللجان الداخلية المتخصصة، ‏الصادرة لبعض الشركات بإعادة فحص الممولين دفتريا، ولم تطالب الجهات الحكومية بتقديم تسويات ضريبية أو قوائم مالية وحسابات ختامية مما ترتب عليه حرمان الموازنة من الملايين.‏
ولو ذهبنا إلى الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية خد عندك ٦٠٠ مليون جنيه تعاملات لم تتم المحاسبة عليها، ٢.٢ مليار جنيه أوعية لم يتم ربطها، ٤٥٣ مليون جنيه ضرائب لم تحصل.‏
ومن الكوارث أنك تجد مصلحة الضرائب، التى كل عملها ومهمتها الحفاظ على المال العام بتحصيل الضرائب، تجدها لا تحاسب ضريبيا بعض الشركات على توزيعات أرباح، ولم تقم المصلحة بخصم ‏مبالغ من بعض الممولين تحت حساب الضريبة بواقع ٠.٥٪ وتوريدها لمصلحة الضرائب.‏
ولم تراع المصلحة الدقة فى تحديد الوعاء الضريبى، مما ترتب عليه عدم المحاسبة على تعاملات بقيمة ٥٤٨ مليون جنيه، وعدم الربط ضريبيا على أوعية بقيمة ٢.١ مليار جنيه، وعدم تحصيل ضرائب ‏بقيمة ٤٣٤ مليون جنيه.‏

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا

منذ يوم

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ يوم

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ يومين

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ يومين

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

الآن

تجديد حبس 8 من أعضاء "أولتراس أهلاوى" فى أحداث شغب مباراة مونانا

5 مكاسب حققها يوفنتوس من رونالدو قبل أن يلمس الكرة

إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

بث مباشر.. إنجلترا وبلجيكا على beIN SPORTS HD بدون تقطيع يوتيوب

الأكثر قراءة

إحالة 14 مسئولا بـ"السكة الحديد" للنيابة الإدارية في حادث قطار البدرشين

القبض على 4 متهمين في واقعة أطفال المريوطية

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إصابة مستوطنين في سقوط صاروخ على "كنيس يهودي"

ads
ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

إحالة 14 مسئولا بـ"السكة الحديد" للنيابة الإدارية في حادث قطار البدرشين

القبض على 4 متهمين في واقعة أطفال المريوطية

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إصابة مستوطنين في سقوط صاروخ على "كنيس يهودي"

كشكول

تفوق طلاب المحافظات على زملائهم بالقاهرة في نتيجة الثانوية الأزهرية

"أمهات مصر": أولياء الأمور يطالبون بمراعاة مصلحة الطالب في تظلمات الثانوية

"الخولي" يتفقد التشطيبات النهائية لكلية التربية للطفولة المبكرة

معوض الخولي يتفقد أعمال كلية الطب بجامعة المنوفية

غدًا.. رعاية مرضى الحالات الحرجة في المؤتمر السنوى لـ"طب المنوفية"

الأمصار

رئيسة كرواتيا : مفاجأة مني لسكان العالم في حالة الفوز بالمونديال

موقف محرج بعرض عسكري فرنسي يتحول لنذير شؤم للمنتخب بالمونديال

"نقاد السينما" تنعى أحمد يوسف: أثرى النقد والثقافة السينمائية

تفاصيل كشف أثري لحجرة دفن وورشة تحنيط قرب جبانة سقارة

مصري يقتل نجله لمنعه من اغتصاب "أطفال الجيران"

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

ads
منوعات

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

تعرف على سعر أول رحلة سياحية إلى الفضاء

مقالات الرأي
ماجد حبته

​ الفتى تميم.. بين أوهام الـ«ناتو» ومتابعيه الوهميين!‏

سيد عبدالقادر

​ موسم الهجرة من الخليج

لواء-طلعت-أحمد-مسلم

​ ‏23 يوليو مرة أخرى والإجابة عن الأسئلة

جمال-أسعد

​ الضباط الملتحون والدولة الدينية

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎