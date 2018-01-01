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السبت 14/يوليه/2018 - 06:53 م

"تضامن النواب" تناقش إنشاء القومي لرعاية الأيتام الأسبوع الجاري

فايقة فهيم
فايقة فهيم
محمد الشريف
dostor.org/2249170

قالت فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن يعرض قانون إنشاء مجلس قومي لرعاية الأيتام على جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع الجاري؛ لمناقشته وتحديد مخصّصات عمل المجلس، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك رعاية كاملة للأطفال الأيتام وإدماجهم في المجتمع في كافة المجالات سواء التعليمية أو العملية.

أضافت فهيم لـ«الدستور»، أن ما يحدث أن هناك تهميش للأطفال الأيتام وعدم مراعاة ظروفهم المجتمعية، وبالتالي نرى بعض الحوادث وانتشار الجرائم من قتل واغتصاب واستغلالهم في بعض الأعمال، مضيفة أنه يجب تهيئة الظروف الحياتية لمَن يريد إكمال تعليمه لتتم مساعدته ومن يريد تعليم أعمال حرفية يتم تقديم العون له من خلال الأماكن المتخصصة لذلك.

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