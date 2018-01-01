الجيش اليمني يسيطر على جبل الشبكة في حجة

تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، اليوم السبت، من السيطرة على جبل الشبكة في محافظة حجة.



وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن القوات الشرعية اليمنية قطعت طريق إمداد ميليشيات الحوثي بين مدينة حرض ومحافظة صعدة.



يشار إلى أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت بإسناد من طيران التحالف العربي - في وقت سابق اليوم - من إفشال عملية تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين.