ارتفاع عدد المصابين في صفوف مستوطني الاحتلال إلى 4 أفراد

تعرض أربعة مستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم، لإصابات بجراح متوسطة، بعد سقوط صواريخ أطلقتها حركات المقاومة الفلسطينية تجاه مستوطنة سديروت شمالي قطاع غزة ردا على عمليات قصف إسرائيلي مكثف للقطاع.



وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن أن صاروخًا سقط فوق "كنيس" بسديروت، محدثًا أضرارًا كبيرة وإصابة 4 مستوطنين بجراح نتيجة تعرضهم للشظايا، وبجانب ذلك سقط صاروخ آخر في مكان قريب، وفق ما نقلت وكالة شهاب الفلسطينية.



ويشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على القطاع، منذ فجر اليوم، استهدفت قطاع غزة خاصة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية.