السبت 14/يوليه/2018 - 06:41 م
مصر تحصد 11 ميدالية في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال
أ ش أ
dostor.org/2249162
نجح المنتخب المصرى للشباب لرفع الأثقال فى حصد 11 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للشباب فى أوزبكستان.
وكان الرباع المصري محمد هشام في نجح فى حصد ميداليتين خلال منافسات بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا في أوزباكستان.
وجاء في المركز الثالث خلال منافسات النطر لوزن تحت 105 كجم، ومنافسات المجموع (الخطف والنطر) لنفس الوزن.
وساهم هشام في رفع رصيد مصر إلى 11 ميدالية متنوعة في البطولة حتى الآن بعدما حصد أحمد عاشور فضيتين وبرونزية وحيدة، وسارة سمير (3 ميداليات ذهبية)، وإسراء السيد (ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتين).