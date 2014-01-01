مسئول بحكومة الاحتلال: إسرائيل قررت اتخاذ إجراء قوي ضد غزة

قال مسئول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن بلاده قررت اتخاذ إجراء قوي ضد عدوان غزة، بعد أسوأ تبادل للقصف منذ الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2014.



وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأهداف لمسلحين في قطاع غزة بينما أطلق مسلحون فلسطينيون عشرات الصواريخ عبر الحدود اليوم السبت.



واستشهد فلسطينيان وأصيب 12 آخرون على الأقل في غارة جوية إسرائيلية، في حين أصيب ثلاثة إسرائيليين على الأقل جراء إطلاق صواريخ من غزة.