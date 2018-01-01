مصدر: ماكرون يجري مباحثات مع بوتين بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا

قال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا عندما يلتقيان في موسكو غدا وهو اليوم الذي ستقام فيه مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا.



ومن المتوقع أن يجتمع ماكرون وبوتين في الكرملين قبل انطلاق المباراة.

وقال المصدر إن الوضع في أوكرانيا لم يتطور بما يكفي كي يوجه ماكرون الدعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا في صيف 2019.