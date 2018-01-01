مقتل 15 شخصًا وإصابة 45 في انهيار أرضي بميانمار

قال مسئول محلي في ميانمار، إن انهيارا أرضيا وقع في منجم بمنطقة هباكانت شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين.



وقال كياو سوار أونج مدير منطقة هباكانت في ولاية كاتشين شمال ميانمار إن عمال المناجم الذين كانوا ينقبون عن معادن نفيسة دفنوا تحت أطنان من الطين.



وأضاف لـ"رويترز" عبر الهاتف أن البحث في منطقة لون خين، توقف اليوم بعد انتشال 15 جثة من تحت الأوحال ونقل 45 مصابا إلى مستشفى قريب.



وقال: "أوقفنا البحث في الساعة 5:30 مساء وسوف نستأنفه غدا"، مضيفا "أن السلطات ناشدت السكان في المنطقة الإبلاغ عن أي مفقود".