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السبت 14/يوليه/2018 - 06:24 م

رونالدو يعود إلى مدريد لتوديع زملائه

رونالدو
رونالدو
وكالات
dostor.org/2249145

أفادت تقارير إعلامية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصل اليوم إلى العاصمة الإسبانية، لتوديع زملائه في نادي ريال مدريد.
وذكر موقع إسباني أن رونالدو عاد إلى مدريد بعد اقتراب إجازته من نهايتها، لتوديع زملائه والطاقم الفني والإداري للنادي الملكي، وأيضا لأخذ أمتعته، قبل شد الرحال إلى تورينو الإيطالية، لتقديمه رسميا لاعبا جديدا في صفوف نادي يوفنتوس.

وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أيام انتقال هدافه التاريخي رونالدو إلى نادي يوفنتوس، مقابل 100 مليون يورو، بعدما قضى 9 مواسم ناجحة مع "الميرينجي".

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