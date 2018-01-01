إيدين هازارد "الأفضل" في مباراة بلجيكا وإنجلترا

وقع الاختيار على النجم البلجيكي إيدين هازارد، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إنجلترا، في اللقاء الذي جمعهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا، الذي أقيم على ملعب كريستوفسكي.



وجاء اختيار هازارد بعد ما قدمه من مستوى كبير، قاد به منتخب بلاده للفوز على إنجلترا بهدفين نظيفين، سجل منهما هدفًا، وحصد المنتخب البلجيكي المركز الثالث في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.



ويُسدل الستار على بطولة كأس العالم غدًا الأحد، بإقامة المباراة النهائية بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.