إحالة 14 مسئولا بـ"السكة الحديد" للنيابة الإدارية في حادث قطار البدرشين

قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إحالة عدد من مسئولي هيئة السكك الحديدية إلي هيئة النيابة الإدارية للتحقيق معهم في حادثة خروج عدد من عربات القطار رقم 986 بمحطة المرازيق خط (القاهرة – قنا) عن القضبان أمس.



وتشمل القائمة (مدير الهيئة- مدير عام التشغيل – مدير عام الصيانة) ومسئولي التشغيل (مدير إدارة التشغيل على الشبكة بالجيزة – رئيس قسم المحطات – رئيس قسم البلوكات – ناظر محطة المرازيق – مراقب برج المرازيق) ومسئولي الإشارات (مدير إدارة الإشارات – رئيس قسم الإشارات – مهندس إشارات – رئيس كهربائيين الإشارات – و2 من كهربائي الإشارات).



وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه لا تهاون مع أي مقصر وأنه فور موافاته بنتيجة التحقيقات سيتم اتخاذ اللازم مع المسئولين عن تلك الحادثة.