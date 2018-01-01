القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
محافظات
السبت 14/يوليه/2018 - 06:15 م

ضخ 3410 أطنان مواد بترولية وطرح 55 ألف أسطوانة غاز بالغربية

سامح هنداوي
سامح هنداوي
أ ش أ
dostor.org/2249133

قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي إنه تم اليوم، السبت، تم ضخ 3 آلاف و410 أطنان من المواد بترولية سولار، وبنزين 80 وبنزين 92 بمحطات الوقود على مستوى المحافظة بالإضافة إلى طرح 55 ألف أسطوانة غاز منزلي وتجاري.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ أكثر من شهرين

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

منذ أكثر من شهرين

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»

منذ أكثر من شهرين

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية

منذ أكثر من شهرين

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا

الآن

تجديد حبس 8 من أعضاء "أولتراس أهلاوى" فى أحداث شغب مباراة مونانا

5 مكاسب حققها يوفنتوس من رونالدو قبل أن يلمس الكرة

إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

بث مباشر.. إنجلترا وبلجيكا على beIN SPORTS HD بدون تقطيع يوتيوب

الأكثر قراءة

إحالة 14 مسئولا بـ"السكة الحديد" للنيابة الإدارية في حادث قطار البدرشين

القبض على 4 متهمين في واقعة أطفال المريوطية

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إصابة مستوطنين في سقوط صاروخ على "كنيس يهودي"

ads
ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

إحالة 14 مسئولا بـ"السكة الحديد" للنيابة الإدارية في حادث قطار البدرشين

القبض على 4 متهمين في واقعة أطفال المريوطية

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إصابة مستوطنين في سقوط صاروخ على "كنيس يهودي"

كشكول

تفوق طلاب المحافظات على زملائهم بالقاهرة في نتيجة الثانوية الأزهرية

"أمهات مصر": أولياء الأمور يطالبون بمراعاة مصلحة الطالب في تظلمات الثانوية

"الخولي" يتفقد التشطيبات النهائية لكلية التربية للطفولة المبكرة

معوض الخولي يتفقد أعمال كلية الطب بجامعة المنوفية

غدًا.. رعاية مرضى الحالات الحرجة في المؤتمر السنوى لـ"طب المنوفية"

الأمصار

رئيسة كرواتيا : مفاجأة مني لسكان العالم في حالة الفوز بالمونديال

موقف محرج بعرض عسكري فرنسي يتحول لنذير شؤم للمنتخب بالمونديال

"نقاد السينما" تنعى أحمد يوسف: أثرى النقد والثقافة السينمائية

تفاصيل كشف أثري لحجرة دفن وورشة تحنيط قرب جبانة سقارة

مصري يقتل نجله لمنعه من اغتصاب "أطفال الجيران"

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

ads
منوعات

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

تعرف على سعر أول رحلة سياحية إلى الفضاء

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎