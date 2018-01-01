السبت 14/يوليه/2018 - 06:15 م
ضخ 3410 أطنان مواد بترولية وطرح 55 ألف أسطوانة غاز بالغربية
أ ش أ
dostor.org/2249133
قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي إنه تم اليوم، السبت، تم ضخ 3 آلاف و410 أطنان من المواد بترولية سولار، وبنزين 80 وبنزين 92 بمحطات الوقود على مستوى المحافظة بالإضافة إلى طرح 55 ألف أسطوانة غاز منزلي وتجاري.
وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.