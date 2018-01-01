المصري يوافق على إعارة إسلام عطية للداخلية

وافق مسئولو النادي المصري على إعارة اللاعب إسلام عطية، ناشئ النادي، لصفوف الداخلية لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة حسام حسن.



يذكر أن عطية، صاحب الـ20 عامًا، هو أحد ناشئي النادي المصري، ويمتلك المهارات اللازمة لشغل أي مركز في الثلث الهجومي، وسبق تصعيده للفريق الأول، حيث شارك أساسيًا في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين دون رد.



وأعرب علي السعيد، المدير الفني لقطاع الناشئين، عن سعادته بهذه التجربة، مؤكدًا أن قطاع الناشئين مهمته الأولى إخراج العديد من اللاعبين الموهوبين، مشيرًا إلى وجود العديد من العناصر القوية التي يمكن أن تفيد الفريق الأول.