تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات الجوية بسبب الطقس السيئ غرب الصين

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أن الأمطار الغزيرة وموجة الطقس السيئ، التي تضرب المنطقة، تسببت في تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات الجوية، فضلا عن تضرر آلاف المسافرين.



وقال مسئولون في مطار (تشنجدو شوانجليو) الدولي في سيتشوان "إن 33 رحلة جوية هبطت في مطارات محلية بديلة اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي مع تأجيل 85 رحلة جوية متجهة إلى الخارج، وإلغاء 15 رحلة جوية أخرى، ما أسفر عن تضرر حوالي 9 آلاف راكب".



وكانت مقاطعة سيتشوان قد تعرضت على مدار الأيام الماضية، لموجة من الطقس السيء المصحوب بالأمطار الغزيرة، وسط تحذيرات من سلطات الأرصاد الجوية بالاستعداد لكوارث محتملة مع استمرار هطول الأمطار.