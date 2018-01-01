القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
منوعات
السبت 14/يوليه/2018 - 04:11 م

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2249008

أصدرت هيئة محلفين في ولاية ميسوري الأمريكية، قرارًا أمرت بموجبه شركة "جونسون آند جونسون"، بدفع تعويضات بقيمة 4.69 مليار دولار لـ22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بسبب منتجاتها.

وجاء هذا القرار القضائي بعد أن أصيبت 22 سيدة بسرطان المبيض؛ جراء استخدامهن منتجات للشركة أساسها مادة "التلك"، ومن بينها بودرة الأطفال.

ويعد هذا الحكم الأكبر ضد الشركة منذ ظهور المزاعم بأنّ منتجاتها تسبب السرطان، حسب موقع "ذا جارديان".

وادعت جونسون أنّ دراسات استمرت لعقود أثبتت أنّ مادة التلك آمنة، ما أسقط بعض الأحكام المتعلقة بالمادة.. كما وصفت الحكم بأنّه "جائر"، مشيرةً إلى أنّها ستطعن فيه.

ونفت أيضًا أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أنها تحتوي على مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري.

فيما أوضحت السيدات أنّهنّ أصبن بالسرطان بعد استخدامهن لعقود بودرة التلك وبعض المنتجات الأخرى، وأتى الحكم بعد 5 أسابيع من الاستماع إلى شهادات 12 خبيرًا، تمت تسميتهم من قبل أطراف الدعوى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ أقل من شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ أقل من شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ شهر

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

مصر تتدخل لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و٥ آخرين 4 أيام

النيابة: رئيس "الجمارك" حصل على نصف مليون جنيه من الراشى

طلقة "طائشة" تقتل فتاة ليل في سهرة أُنس

الأكثر قراءة

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

فصل موظفة تلاعبت فى تعيين 281 معلمًا مساعدًا بينهم ابنتها

مصر تتدخل لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل

ads
ألبومات الصور

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

فصل موظفة تلاعبت فى تعيين 281 معلمًا مساعدًا بينهم ابنتها

مصر تتدخل لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل

كشكول

بدء التقديم لبرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

"التعليم" تعلن ضوابط وإجراءات التقدم بتظلمات الثانوية العامة

"الطيب" يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من طلاب دولة فلسطين

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية على تطبيقه الإلكتروني .. غدًا

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية في اتصال هاتفي

الأمصار

رحلة مع الموسيقى الأندلسية في افتتاح مهرجان قرطاج

5 مكاسب حققها يوفنتوس من رونالدو قبل أن يلمس الكرة

بعد ضغوط:سكارليت جوهانسون تعتذر عن القيام بدور المتحول جنسيا

في ذكراها.. القصة الكاملة لخيانة أسمهان لأمير الصحافة

صحف الإمارات اليوم: هل تظهر الأصوات العاقلة في لبنان؟

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

ads
منوعات

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

تعرف على سعر أول رحلة سياحية إلى الفضاء

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎