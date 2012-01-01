البابا تواضروس يزور مركز الملك عبدالله للحوار في النمسا

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه الأنبا جابرييل أسقف النمسا، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "KAICIID" بمقره الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم السبت: "إن زيارة البابا تواضروس للمركز هى الأولى منذ تأسيسه عام 2012 بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبمشاركة عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك على منصة الحوار بجميع ورش العمل، التي يقيمها المركز سواء داخل مصر أو خارجها.