إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

قال مسئول مصري كبير إن إسرائيل - حتى الآن - ترفض محاولات التهدئة مع حركة حماس الفلسطينية على حدود قطاع غزة، حسبما نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قائلًا إنه في أعقاب التصعيد في قطاع غزة والمحاولات المصرية لوقف التصعيد، ترفض إسرائيل - حتى الآن - محاولات القاهرة لإعادة الهدوء.



وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات، فجر اليوم، ضد أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، منها مواقع تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بينما ردت الأخيرة بقذاقف الهاون.



وتم إطلاق أكثر من 50 صافرة، بعد ظهر اليوم السبت، عبر المستوطنات في غلاف غزة.