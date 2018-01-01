عقب تكريمه.. طلاب عماد حمدى: سعادتنا كبيرة ويمنحنا فرصا للنجاح

كرم الدكتور هشام عزمى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عازف الجيتار المصري العالمى عماد حمدى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وأهداه درع التكريم، وذلك بحضور الدكتورة أمانى مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والدكتور ياسر عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير مكتبة القاهرة الكبرى‫.‬



وجاء التكريم عقب إحيائه حفل ختام المؤتمر الحادى والعشرين للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.



‎وعبر عماد حمدى عن سعادته بالتكريم، متمنيًا أن تظل الفنون الراقية وجهة لكل المصريين من خلال درا الأوبرا المصرية التى تسهم في الحفاظ على الرقى والفن الهادف والرسالة السامية للفنون، خاصة من خلال مراكز تنمية المواهب، ومن بينها أول مدرسة في مصر لتعليم عزف الجيتار بشكل أكاديمي بدار الأوبرا المصرية والتى أشرف عليها وتضم مجموعة من الطلبة والطالبات الموهوبين الذين يعون جيدا مكانة الأوبرا المصرية وينهلون من الخبرات التى تزخر بها‫.‬



‎وفى لقاءات سريعة من داخل مركز تنمية المواهب، عبر الطلبة والطالبات بمدرسة الجيتار التى يشرف عليها د‫.‬عماد حمدى، عبر الطلاب عن سعادتهم بمشاركتهم فى حفلاته في الفترة الماضية، وإتاحة الفرص لهم من جانب عازف الجيتار العالمى عماد حمدى للظهور بشكل مشرف على خشبة مسرح دار الأوبرا بأعمال راقية‫.‬



‎فيقول الطالب والفنان الشاب زياد فارس‫:‬ "سعادتى كبيرة بتتلمذى فى فن الجيتار على يد العزف العالمى الدكتور عماد حمدى الذى يمنحنا فرصًا عديدة ونستفيد من خبرته التى حصل عليها منذ سنوات طويلة مع بدء دراسته فى الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى‫".‬



‎وتقول الطالبة والعازفة الشابة لجين حمدى‫:‬ أشعر بالفخر لدراستى فى مدرسة أول عازف جيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى والذى خرجت معزوفاته للجيتار من دار الأوبرا المصرية إلى العالم، وكان المرشح الوحيد من مصر للمشاركة فى مسابقة أفضل عازف جيتار في العالم فى جورجيا‫.‬

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ومن جانبها، تقول العازفة الشابة مرح عادل‫:‬ "أحببت فن الجيتار على يد العازف المصرى العالمى د‫.‬عماد حمدى وهو أول من ساعدنا فى هذا المجال ويسعى لنكون فى المقدمة دائما، ويتيح فرصا متعددة لنا كطلبة وشباب نحب هذه الآلة بشدة، ونتمنى أن نتفوق فيها، ويكفى أننا نتعلم على يد أول مصرى يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ 1988 وإلى الآن"‫.‬



‎فيما تقول العازفة الشابة وإحدى الطالبات آية علام‫:‬ "عرفت وزملائى معنى النجاح على يد د‫.‬عماد حمدى الذى يؤهلنا فنيا ونفسيا ويحكى لنا كثيرا عن العمالقة والأساتذة فى هذا المجال، حيث شارك وعزف مع الأوركسترا السيمفونى تحت قيادة العديد من كبار قادة الأوركسترا أهمهم يوسف السيسى وطه ناجى والسويسري توماس هيرتزوج والألماني آرنست شيللا وآخرهم المصري طارق مهران، وكفى أننا ندرس فن الجيتار على يد أول عازف جيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى وكرمه المدير الفني عازف البيانو الشهير رمزى يس على أدائه المتميز‫".‬