القاهرة : السبت 14 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
فن
السبت 14/يوليه/2018 - 04:03 م

عقب تكريمه.. طلاب عماد حمدى: سعادتنا كبيرة ويمنحنا فرصا للنجاح

عقب تكريمه.. طلاب
نرمين مقبل
dostor.org/2249001

كرم الدكتور هشام عزمى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عازف الجيتار المصري العالمى عماد حمدى، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وأهداه درع التكريم، وذلك بحضور الدكتورة أمانى مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، والدكتور ياسر عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير مكتبة القاهرة الكبرى‫.‬

وجاء التكريم عقب إحيائه حفل ختام المؤتمر الحادى والعشرين للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

‎وعبر عماد حمدى عن سعادته بالتكريم، متمنيًا أن تظل الفنون الراقية وجهة لكل المصريين من خلال درا الأوبرا المصرية التى تسهم في الحفاظ على الرقى والفن الهادف والرسالة السامية للفنون، خاصة من خلال مراكز تنمية المواهب، ومن بينها أول مدرسة في مصر لتعليم عزف الجيتار بشكل أكاديمي بدار الأوبرا المصرية والتى أشرف عليها وتضم مجموعة من الطلبة والطالبات الموهوبين الذين يعون جيدا مكانة الأوبرا المصرية وينهلون من الخبرات التى تزخر بها‫.‬

‎وفى لقاءات سريعة من داخل مركز تنمية المواهب، عبر الطلبة والطالبات بمدرسة الجيتار التى يشرف عليها د‫.‬عماد حمدى، عبر الطلاب عن سعادتهم بمشاركتهم فى حفلاته في الفترة الماضية، وإتاحة الفرص لهم من جانب عازف الجيتار العالمى عماد حمدى للظهور بشكل مشرف على خشبة مسرح دار الأوبرا بأعمال راقية‫.‬

‎فيقول الطالب والفنان الشاب زياد فارس‫:‬ "سعادتى كبيرة بتتلمذى فى فن الجيتار على يد العزف العالمى الدكتور عماد حمدى الذى يمنحنا فرصًا عديدة ونستفيد من خبرته التى حصل عليها منذ سنوات طويلة مع بدء دراسته فى الأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى‫".‬

‎وتقول الطالبة والعازفة الشابة لجين حمدى‫:‬ أشعر بالفخر لدراستى فى مدرسة أول عازف جيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى والذى خرجت معزوفاته للجيتار من دار الأوبرا المصرية إلى العالم، وكان المرشح الوحيد من مصر للمشاركة فى مسابقة أفضل عازف جيتار في العالم فى جورجيا‫.‬

ومن جانبها، تقول العازفة الشابة مرح عادل‫:‬ "أحببت فن الجيتار على يد العازف المصرى العالمى د‫.‬عماد حمدى وهو أول من ساعدنا فى هذا المجال ويسعى لنكون فى المقدمة دائما، ويتيح فرصا متعددة لنا كطلبة وشباب نحب هذه الآلة بشدة، ونتمنى أن نتفوق فيها، ويكفى أننا نتعلم على يد أول مصرى يعزف مع الأوركسترا السيمفوني منذ 1988 وإلى الآن"‫.‬

‎فيما تقول العازفة الشابة وإحدى الطالبات آية علام‫:‬ "عرفت وزملائى معنى النجاح على يد د‫.‬عماد حمدى الذى يؤهلنا فنيا ونفسيا ويحكى لنا كثيرا عن العمالقة والأساتذة فى هذا المجال، حيث شارك وعزف مع الأوركسترا السيمفونى تحت قيادة العديد من كبار قادة الأوركسترا أهمهم يوسف السيسى وطه ناجى والسويسري توماس هيرتزوج والألماني آرنست شيللا وآخرهم المصري طارق مهران، وكفى أننا ندرس فن الجيتار على يد أول عازف جيتار مصري يعزف بالمركز الدولي للموسيقى وكرمه المدير الفني عازف البيانو الشهير رمزى يس على أدائه المتميز‫".‬

عقب تكريمه.. طلاب عماد حمدى: سعادتنا كبيرة ويمنحنا فرصا للنجاح
عقب تكريمه.. طلاب عماد حمدى: سعادتنا كبيرة ويمنحنا فرصا للنجاح
عقب تكريمه.. طلاب عماد حمدى: سعادتنا كبيرة ويمنحنا فرصا للنجاح
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

منذ أقل من شهر

صور.. دنيا عبدالعزيز في أحدث إطلالتها

منذ أقل من شهر

عمرو عبدالجليل يكشف "الإفيه" المحذوف من مسلسل طايع (فيديو)

منذ أقل من شهر

بالصور.. عائشة بن أحمد في ضيافة "الدستور"

منذ شهر

خالد يوسف يؤكد حصوله على تصريح عرض "كارما" بدون حذف (فيديو)

منذ أقل من شهرين

21 يونيو.. محمد صبحى يعود للمسرح بـ"غزل البنات"

الآن

مصر تتدخل لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و٥ آخرين 4 أيام

النيابة: رئيس "الجمارك" حصل على نصف مليون جنيه من الراشى

طلقة "طائشة" تقتل فتاة ليل في سهرة أُنس

الأكثر قراءة

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

فصل موظفة تلاعبت فى تعيين 281 معلمًا مساعدًا بينهم ابنتها

مصر تتدخل لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل

ads
ألبومات الصور

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

انقلاب قطار "القاهرة - قنا" في البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

الاثنين.. المرحلة الأولى للتنسيق 96.1% "علوم" و93.9% "رياضة" و80% "أدبي"

إسرائيل هيوم: تل أبيب رفضت محاولات التهدئة في غزة

فصل موظفة تلاعبت فى تعيين 281 معلمًا مساعدًا بينهم ابنتها

مصر تتدخل لوقف التصعيد بين غزة وإسرائيل

كشكول

بدء التقديم لبرامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة

"التعليم" تعلن ضوابط وإجراءات التقدم بتظلمات الثانوية العامة

"الطيب" يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من طلاب دولة فلسطين

الأزهر يعلن نتيجة الثانوية على تطبيقه الإلكتروني .. غدًا

الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية في اتصال هاتفي

الأمصار

رحلة مع الموسيقى الأندلسية في افتتاح مهرجان قرطاج

5 مكاسب حققها يوفنتوس من رونالدو قبل أن يلمس الكرة

بعد ضغوط:سكارليت جوهانسون تعتذر عن القيام بدور المتحول جنسيا

في ذكراها.. القصة الكاملة لخيانة أسمهان لأمير الصحافة

صحف الإمارات اليوم: هل تظهر الأصوات العاقلة في لبنان؟

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

ads
منوعات

حكم يلزم "آند جونسون" بتعويض المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

بنكنوت في عيد ميلاد مانديلا

تعرف على سعر أول رحلة سياحية إلى الفضاء

مقالات الرأي
محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

محمد العسيري

​ عبدالعظيم عبدالحق.. الهارب من الأيام

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎