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السبت 14/يوليه/2018 - 04:01 م

"روس آتوم" تحتفل ببناء وحدة مفاعل "Rooppur" البنجلاديشي الثانية

مفاعل Rooppur
مفاعل "Rooppur"
عمرو خان
dostor.org/2248999

احتفلت بنجلاديش بوضع اللبنة الأولي الخرسانية لبناء الوحدة الثانة في المفاعل النووي لمشروع محطة Rooppur الذي عقد في مدينة Rooppur،Ishwardi أمس الجمعة، إذ تم صب الجزء الأول من الخرسانة رمزيًا في قاعدة الأساس لمبنى المفاعل للوحدة الثانية، وشهدت الاحتفال رئيسة الوزراء في الحكومة البنجلاديشية، الشيخة حسينة، ويوري بوريسوف نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي لشئون الدفاع ومجمع الشؤون الصناعية، والكسندر لوكشين نائب المدير العام الأول لإدارة العمليات في روساتوم.

وأقيم قبل ثمانية أشهر حفل بناء الوحدة الأولي في المفاعل النووي في بنجلاديش، وتستكمل "روس آتوم" بناء المفاعل بوضع خرسانة الوعاء الخارجي للوحدة الثانية، وفقا للجدول الزمني.

وقال ألكسندر لوكشين:" بفضل العمل الجماعي المتقارب بين الجانبين الروسي والبنجلاديشي، نقوم بكل ما هو ممكن لإنهاء البناء في الوقت المناسب"، مضيفًا: "يضم المفاعل النووي النجلاديشي ثماني وحدات تصميم روسية في مراحل مختلفة من البناء في جنوب آسيا".

وتم تنفيذ أعمال التصميم والبناء على الموقع من قبل Atomstroyexport، قسم هندسة ROSATOM، قسم بناء آلة Rosatom - Atomenergomash هو مورد المعدات الكاملة لجزيرة المفاعل، بالإضافة إلى المعدات المساعدة للجزيرة التوربينية.

وتتولى مختلف أقسام "ROSATOM" مسؤولية تصنيع سفن المفاعل ومولدات البخار والمضخات وتبادل الحرارة وغيرها من المعدات.

وتوجد حاليًا ثماني وحدات من "NPP" في مراحل مختلفة من البناء في بلدان مختلفة من جنوب آسيا بما في ذلك بنجلاديش والهند.


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