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السبت 14/يوليه/2018 - 04:00 م

دعوى تطالب بإلغاء تعيين مطران يوناني رئيسًا للروم الأرثوذكس بسيناء

دعوى تطالب بإلغاء
عماد سليمان
dostor.org/2248997

أقام إيهاب صلاح البطل المحامى، وكيلا عن مجدى لويس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء اعتماد الراهب اليونانى ديمترى سماردزيس الملقب بالمطران دميانوس رئيسا لطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء بدير سانت كاترين، واختيار بديلا عنه راهبا مصريا أصيلا من أبوين مصريين من طائفة الروم الموجودة بالقاهرة أو الإسكندرية.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٩٨٠ لسنة ٧٢ قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء،وهذه الطائفة رغم ان جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى، أن ذلك القرار الذى يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني هو قرار غير دستوري لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولى رئاسة الدير هو قرار عنصري لا يتفق مع الدستور المصرى واليونانى.

وتابعت الدعوى، أنه بموجب الدستور المصرى واليونانى لا يملك رئيس الدولة أن يتنازل عن حقوق مواطنيه الدستورية مجاملة لدولة أخرى باسم الصداقة أنه المسئول موجب قسمه عن الحقوق الدستورية وأن هذا الحق يتماشى مع دستور دولة اليونان باعتبارها دولة قانون ودولة ديمقراطية.

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