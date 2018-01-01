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السبت 14/يوليه/2018 - 03:57 م

برلمانى: "الأعلى للإعلام" مختص بمراقبة البرامج الدينية

النائب محمد شعبان،
النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
dostor.org/2248995

قال النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب ومقدم قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، إن المجلس الأعلى للإعلام هو الجهة الأولى المنوط بها بتوقيع غرامات مالية على القنوات الفضائية، ووقف البرامج فى حالة اكتشاف ظهور رجل دين غير مدرج بقوائم الإفتاء، وغير مرخص له.

ولفت "شعبان"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القانون حمل نوعين من العقوبات عقوبة أول خطأ، وعقوبة التكرار، فالأولى معنية بتوقيع غرامات مالية بسيطة على القنوات في حالة عدم إدراكها بالأمر، وعلى رجل الدين حتى يبدأ في إجراءات إصدار تصاريح حسب ما يمتلكه من مؤهلات أكاديمية، أما العقوبات المتعلقة بالتكرار، وهذه تكون مشددة وتصل إلى غلق البرامج لفترة زمنية محددة، وذلك فى حالة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.

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