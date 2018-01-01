صحة البرلمان: ندرس مطالب الأطباء بزيادة بدل العدوى مع الوزيرة غدًا

قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مطلب الأطباء بزيادة بدل العدوى، سيتم بحثه في اجتماع اللجنة المقرر غدًا، وأكد "المشد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بدل العدوى الذي يأخذه الأطباء زهيد للغاية، ويجب زيادته حتى يكون مناسبا مع حجم المخاطر التي يواجهها الأطباء.



وأشار "المشد" إلى أنه سيتم بحث تمويل الزيادة المطالب بها في الاجتماع مع الوزيرة غدًا، وعلق قائلًا: "رفع البدل من 30 جنيها إلى 3 آلاف مرة واحدة أمر صعب في ظل إمكانيات الدولة، وأرى من وجهة نظري الشخصية زيادته إلى 300 جنيه بشكل مبدئي لحين توفير موارد مالية".