رئيس جمهورية الجابون لبوتين: إفريقيا بحاجة إلى روسيا

أكد رئيس جمهورية الجابون، علي بونغو أونديمبا، خلال لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إفريقيا بحاجة إلى دعم روسيا.



وقال أونديمبا: "إفريقيا بحاجة إليكم، بلادكم واسعة، بلد لديها إمكانات كبيرة ويمكن أن تحقق الكثير لصالح القارة".



وأشار أونديمبا إلى أن روسيا لا تقف جانبًا فيما يتعلق بحل الصراعات في القارة الإفريقية، لا سيما في جمهورية إفريقيا الوسطى، "أعتقد أنه سيكون أمرًا رائعًا لو قمنا بتجميع جهودنا لتحقيق السلام في هذا البلد".



وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع الجابون، وتطورها بوتيرة جيدة، على الرغم من أن حجم التبادل التجاري ليس كبيرًا.



وقال بوتين: "بالتأكيد لدينا ما يجب القيام به، بما في ذلك حل الأزمات الإقليمية في وسط إفريقيا".



وقد وصل رئيس جمهورية الجابون، علي بونغو أونديمبا، إلى روسيا، ومن المقرر غدا مشاهدة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري منافساتها في روسيا، وستقام على ملعب "لوجنيكي"، بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.



