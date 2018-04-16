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السبت 14/يوليه/2018 - 03:54 م

التحري عن "قهوجي" متهم بقتل نجله في حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2248988

قررت نيابة حلوان التحري عن قهوجى متهم بقتل نجله، بسبب سوء سلوكه، لحين ورود التحريات.

كشفت التحقيقات عن أن قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من "ا.س.ح"، 47 سنة، قهوجى، بعثوره على جثة نجله "ع"، 16 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "خطف حقيبة" والمفرج عنه حديثا بتاريخ 16-4-2018، مصابا بخدوش بالوجه وآثار خنق بالرقبة، وملقاة أمام العقار سكنه، وقام بنقل الجثة للشقة سكنه بمعاونة الأهالى، ولم يتمكن من استخراج تصريح بالدفن لاشتباه مفتش الصحة في الوفاة جنائيًا.

وأمكن من خلال التحريات التوصل إلى أن المجنى عليه سيئ السمعة، ومعروف عنه تعاطى المواد المخدرة ودائم التشاجر مع والده "المبلغ"، وبإعادة مناقشة المبلغ، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه على خلاف دائم مع المجنى عليه لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، وأنه بتاريخ 12 الجارى حاول المجنى عليه استدراج أحد الصبية للشقة سكنهما للتعدي عليه، إلا أن الأخير تمكن من الهرب وأخبر أهله، وعقب افتضاح أمره لاذ بالفرار، وعلى إثر ذلك حضر أهل الطفل وأجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لإجباره على تسليم نجله.

وعقب عودة المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينهما، وقام المجنى عليه بدفعه والتعدى عليه بالسب والشتم مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليه بالضرب، وخنقه باستخدام شال أبيض كان يرتديه حتى تأكد من وفاته، وقام بنقل الجثة لخارج العقار سكنه لإبعاد الشبهة عن نفسه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيقات.

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