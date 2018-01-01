"أنسا": إيطاليا تنقذ 450 مهاجرًا غير شرعي وتسعى لإرسالهم لليبيا

أعلنت إيطاليا أنها نقلت 450 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب صيد كبير، إلى سفينتي دوريات في البحر المتوسط، وتسعى إلى إرسالهم إلى مالطا أو ليبيا، وتم في وقت مبكر نقل 176 مهاجرًا ممن كانوا على متن القارب إلى سفينة الإنقاذ التابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل 266 آخرين إلى سفينة تابعة لحرس الحدود الإيطالي، فيما نُقل 8 من النساء والأطفال إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية لتلقي العلاج من مشكلات صحية.



ونقلت الوكالة عن مصادر في الحكومة، قولها إن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، يعمل على التوصل لاتفاق مع دول أوروبية أخرى لتوزيع المهاجرين الـ450 على الفور، وفي حالة عدم استجابة تلك الدول، فلن يسمح بإنزال المهاجرين إلى موانئ إيطاليا.



وذكر مكتب وزير الداخلية الإيطالي، ماثيو سالفيني، أنه تم إخبار رئيس الوزراء الإيطالي، بأن السفينتين يجب أن تتوجها جنوبا باتجاه مالطا أو يفضل إعادتهما إلى شواطئ ليبيا التي غادرتا منها.



يشار إلى أن سالفيني منذ توليه وزارة الداخلية تبنى سياسة حكومية جديدة لإغلاق الموانئ في وجه سفن المنظمات الخيرية، التي تنتشل المهاجرين من قوارب يكدسهم فيها المهربون.