صراع على زعامة "الصوفية" يفسد مولد" المرسى أبوالعباس"

تسبب الصراع المحتدم، بين الشيخين جابر قاسم، ومحمد صفوت فودة، على زعامة الطرق الصوفية، بمحافظة الإسكندرية فى إفساد مولد المرسى أبوالعباس، لتضارب تحديد موعده، حيث كان الشيخ جابر قاسم قد حصل على موافقة بإقامة المولد يوم 27 يوليو الجارى، إلا إيقافه من إدارة شئون الطرق الصوفية، جعل الشيخ محمد صفوت فودة، القائم بأعمال وكيل الطرق الصوفية الجديد، يغير الموعد الذى كان محدد مسبقا،ويجعله من 6 إلى 12 يوليو، مما تسبب فى مشكلة كبيرة للمريدين الذين لم يعرفوا بالموعد الجديد، خاصة أن موعد المولد تزامن، مع موالد صوفية أخرى، مثل " السلطان الفرغل بأسيوط، والجازولى فى القاهرة، والجعفرى فى الإسماعيلية، وعلى أساسه لم يشارك إلا عدد قليل مقارنة بالأعداد الكبيرة التى كانت تشارك كل عام.



وقال مصطفى زايد، الباحث والمهتم بالشئون الصوفية، إن مولد المرسى أبوالعباس، كان يطلق عليه الصوفية، مصيف الغلابه، وكان المريدون، يستغلون فترته لأخذ ذويهم للمصيف، ويقيمون فى خيام وساحات الطرق الصوفية المنتشرة فى كافة أنحاء الإسكندرية، ولكن للأسف الصراع القائم على زعامة المشيخة أدى إلى الإختلاف حول موعد إقامة الإحتفال.



وقال حسن عبدالعزيز المغازى، القيادى بالطريقة البرهامية، إن شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور عبدالهادى القصبى، لم يشارك فى مولد المرسى أبوالعباس لأنه يعلم جيدًا أن المولد سيفشل بسبب التضارب الذى حدث فى موعده.



وتابع أن مولد المرسى أبوالعباس، يعتبر من أكبر الموالد الصوفية فى مصر، ولكن للأسف ما شاهدناه ورأيناه يوم الخميس الماضى، يؤكد أنه أصغر الموالد، وهذه كانت فضيحة كبيرة للقائمين عليه.



