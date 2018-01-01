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السبت 14/يوليه/2018 - 03:51 م

"رجال الأعمال" ترحب بتعديل قانون السكك الحديدية الجديد

عادل لمعي
عادل لمعي
علا العلاف
dostor.org/2248981

رحب عادل لمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعديل قانون السكة الحديد الجديد الذي تم الموافقة من مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وبتطوير منظومة النقل بالنظام المشاركة "pot" مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين فكرة تبنى الدولة خطة استراتيجية إشراك القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل البطائع ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، موضحًا أن الهدف من هذه المشاركة التوسع وزيادة الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لهذا كان لزامًا إجراء تعديل على التشريع القائم.

وكشف لمعي أن مشروع القانون يمنح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، ما يخلق فرصًا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم فى تطوير خدمات السكك الحديدية، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع، واستبدال عبارة "ويكون للهيئة الأولوية فى شراء تلك الأسهم" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة، لتصبح "للعاملين فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات"، وذلك لوضع ضوابط محددة تحقق المواءمة بين عمليات التطوير والملكية.

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