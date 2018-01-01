"مستقبل وطن" بأسيوط ينظم دوري رياضي طوال العطلة الصيفية

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن انطلاق دوري مستقبل وطن طوال العطلة الصيفية بداية من 15 يوليو الجاري وحتى منتصف سبتمبر وفي مختلف مستويات المراكز والقرى والنجوع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وقال المهندس ياسر عمر، أمين عام الحزب بالمحافظة، إن الهدف من الدوري فتح قنوات للتواصل مع مختلف الشباب وتفريغ طاقاتهم في الرياضة والبحث عن المواهب الرياضية وتعزيز التنافس الرياضي بين الفرق في كرة القدم من جميع أنحاء المحافظة.



وأكد محمود معوض نفادي، أمين التنظيم بالمحافظة، أن الدوري يعد الحدث الأكبر في الأوساط السياسية حيث يجرى تنظيمه على مستوى الحمهورية في آن واحد بكل محافظات مصر ووفقا لنظام تصعيد يجمع بين الفائزين من جميع المحافظات في معسكر ختامي للوصول إلى المباراة النهائية، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية على جائزة نقدية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.



من جانبه، أشار شريف حسن، أمين العمل الجماهيري ونائب رئيس لجنة دوري مستقبل وطن، إلى وجود إقبال كبير من شباب المحافظة على التسجيل في جدول الفرق المتبارية، مؤكدًا الانتهاء من عمل القرعة وتوزيع المجموعات وإعلانها خلال يومين بحد أقصى، وأكد أن بداية المباريات في جميع المراكز من يوم الإثنين.



ووجه أحمد حسام علي، أمين شباب الحزب بالمحافظة، الدعوة لجموع الشباب للاشتراك ومتابعة الدوري، مؤكدًا أن الدوري فرصة جيده لاكتشاف المواهب وتدعيمها، بالتنسيق مع الأندية الكبيرة صاحبة الشعبية وتحفيز الشباب من خلال توزيع جوائز عينية على جميع الفرق الفائزة في جميع المستويات.