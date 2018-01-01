قتيلان وعشرات المصابين عقب تصاعد الاشتباكات فى نيكاراجوا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب العشرات جراء اشتباكات عنيفة وقعت بمدينة مسايا فى نيكاراجوا، والتى تشهد اضطرابات دامية تنديدًا بنظام الرئيس دانييل أورتيجا الذي دعا "للسلام".



وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم السبت،شهدت مدينة مسايا تصاعد أعمال العنف بين قوات الأمن وقوات المعارضة، بالرغم من دعوة الرئيس دانيليل أورتيجا إلى السلام في البلاد التي تشهد منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات للمطالبة برحيله.



وبحسب منصات اعلامية نيكاراجوية، أحد القتيلين شرطي والآخر متظاهر، فيما دعت مؤسسات حقوقية إلى ضرورة وقف أعمال العنف فى البلد اللاتيني.



وكان الرئيس أورتيجا عمد إلى حشد أنصاره للقيام بمسيرة إلى مسايا، ردًا على إضراب عام دعت إليه المعارضة وشل البلاد، وأُغلقت غالبية المحلات والبنوك والأسواق ومحطات الوقود والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد.